Itaquá abre inscrições para EJA no segundo semestre

Cadastro deve ser feito pela internet até o dia 13 de julho; turmas serão formadas de acordo com a demanda de cada região

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), referente ao segundo semestre de 2026. Os interessados devem realizar o cadastro pelo site www.semecti.com.br, na opção “Inscrições para vaga escolar” até 13 de julho.

Após acessar o endereço eletrônico, o candidato precisa informar dados pessoais como RG, CPF, gênero, bairro, telefone, data de nascimento e nome completo, além de indicar se participa de programas sociais e se possui alguma deficiência. A modalidade é destinada a jovens, adultos e idosos que não concluíram os estudos na idade regular e desejam retomar a trajetória escolar, concluindo a educação básica.

A formação das turmas ocorrerá prioritariamente nas regiões que apresentarem maior número de inscritos. Para a abertura de uma classe, será necessário o mínimo de 20 estudantes, conforme prevê o Decreto Municipal nº 7.488/2019.

Após o encerramento das inscrições, a Divisão de Demanda Escolar divulgará, por meio de boletim oficial, as unidades escolares onde serão formadas as turmas de EJA no segundo semestre de 2026.

“Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais o ensino na cidade. Queremos garantir uma rede de ensino mais acolhedora, capaz de oferecer oportunidades para que jovens, adultos e idosos retomem os estudos e construam novas perspectivas para o futuro”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“Construir um futuro com mais dignidade passa pelo acesso à educação de qualidade. Nosso compromisso é proporcionar condições para que cada vez mais pessoas concluam os estudos”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.