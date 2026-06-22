Workshop para o 3º Setor discutirá comunicação, identidade visual e captação de recursos em Ferraz de Vasconcelos

Iniciativa intersetorial busca fortalecer organizações da sociedade civil por meio da qualificação e do acesso a ferramentas de gestão e sustentabilidade institucional

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá, na próxima segunda-feira (29), a partir das 9 horas, o workshop “Comunicação e Identidade Visual / Captação de Recursos”, voltado a representantes de organizações da sociedade civil e demais integrantes do 3º Setor. O encontro será realizado no Anfiteatro do Paço Municipal na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, em parceria com as secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, e tem como objetivo capacitar entidades e associações do município para o aprimoramento de sua comunicação institucional e para a ampliação das oportunidades de captação de recursos.

Durante o workshop, os participantes terão acesso a conteúdos e orientações voltados à construção da identidade visual das organizações, ao fortalecimento da presença institucional e ao desenvolvimento de estratégias que contribuam para a sustentabilidade financeira dos projetos sociais. A proposta é oferecer ferramentas práticas que auxiliem as entidades a ampliar seu alcance, fortalecer sua credibilidade e potencializar os serviços prestados à população.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Domingos Alexandre da Silva, o fortalecimento das organizações da sociedade civil é fundamental para ampliar o impacto das políticas públicas no município. “As entidades do 3º Setor desempenham um papel essencial no atendimento à população e na promoção da cidadania. Ao oferecer capacitação em áreas estratégicas, como comunicação e captação de recursos, estamos contribuindo para que essas organizações se tornem cada vez mais estruturadas, sustentáveis e preparadas para ampliar o alcance de suas ações em benefício da nossa cidade”, destacou.

O workshop é gratuito e aberto às entidades interessadas em aprimorar sua gestão institucional e ampliar sua capacidade de mobilização de recursos para a execução de projetos e programas sociais.