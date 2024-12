Secretaria de Governo de Itaquá apresenta balanço de 2024 com avanços

Pasta é responsável por assessorar e articular demandas de departamentos e do Procon

A Secretaria de Governo de Itaquaquecetuba divulgou o balanço dos trabalhos realizados ao longo de 2024. Liderada por Marcello Barbosa, a pasta é responsável por assessorar e articular demandas dos departamentos de Convênios, Comunicação, Centro de Processamento de Dados (CPD) e do Procon.

No setor de Convênios, números importantes foram alcançados com a celebração de 22 convênios federais que totalizaram R$ 97,3 milhões, além de 36 convênios estaduais no valor de R$ 53,1 milhões. O total de recursos captados chegou a R$ 150,5 milhões, responsável por projetos e obras essenciais para o município. Foram ainda enviados 91 ofícios para formalizar novas parcerias e garantir recursos adicionais para demandas prioritárias.

O Procon também teve um desempenho de destaque, com 3.303 atendimentos ao longo do ano. Desse total, 1.783 registros foram de Cartas de Informação Preliminar (CIPs), 1.194 atendimentos preliminares e 311 audiências realizadas. Além disso, foram promovidas 15 fiscalizações em estabelecimentos comerciais, reforçando a defesa dos direitos dos consumidores e o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Na Comunicação, a secretaria ampliou os canais informativos e fortaleceu a transparência das ações municipais. Foram produzidos 390 releases, respondidas 1.214 demandas da imprensa e lançados novos meios de interação com a população como o podcast Fala Itaquá, que aproxima os moradores de assuntos da atualidade e ações da gestão, a continuidade do Boletim Itaquá e a criação da newsletter para os servidores municipais, com os destaques da semana.

Por fim, o Centro de Processamento de Dados (CPD) foi responsável pela reestruturação e implantação de redes nas secretarias que mudaram de endereço ou foram inauguradas, além da substituição e instalação de novos computadores. Houve ampliação do sistema domínio, migração de serviços online de nota fiscal e ISS, avanços na acessibilidade com novas ferramentas no site, além do lançamento do portal de atendimento online do Procon. Ao longo do ano, foram registrados 1.385 chamados.

“O trabalho integrado com as demais secretarias tem sido essencial para o desenvolvimento da cidade e o atendimento às demandas da população. Esses avanços são fruto de uma gestão comprometida em entregar resultados concretos para a população. A secretaria tem sido fundamental para o andamento dos trabalhos”, destacou o chefe da pasta.

“Uma boa gestão tem, em sua essência, bons profissionais capacitados. Com a Secretaria de Governo não é diferente. Esses dados refletem o quanto essa turma trabalha, dia e noite, para entregar um trabalho de respeito para a população”, completou o prefeito Eduardo Boigues