Nova Promessa do funk de Ferraz de Vasconcelos Mc Than

Aos 13 anos, Nathan Leite Estevam de Souza, conhecido como MC Than, começa a trilhar seu caminho na cena musical com personalidade e muita inspiração. Natural de Ferraz de Vasconcelos, o jovem artista despertou o interesse pela carreira de forma inesperada, quando foi convidado por um amigo MC para participar de um videoclipe. A experiência acendeu a vontade de apostar no funk como futuro.

Entre suas maiores referências, MC Than destaca MC Hariel e MC Mercks, nomes que influenciam diretamente sua sonoridade e estilo. Suas letras, porém, são movidas por algo ainda mais íntimo: a realidade de vida e os desafios do cotidiano, que o inspiram a transformar dificuldades em música.

“Minha maior dificuldade até aqui foi enfrentar a desigualdade social. Mas acredito que a música pode ser um caminho para mostrar que todos têm capacidade de acordar felizes e conquistar seus sonhos”, afirma o jovem artista.

Sobre o lançamento, MC Than destaca que a nova faixa tem grande valor pessoal:

“É uma música muito importante pra mim, pois é a primeira a ser reconhecida por artistas parceiros. A intenção inicial era que ela fizesse parte de outro projeto, mas acabou sendo apresentada de forma solo e graças a Deus deu tudo certo”.

O single também carrega a proposta de resgatar referências do funk das antigas, trazendo um pouco das “relíquias” para mostrar que essa onda ainda pode voltar com força.

E as novidades não param por aí. O artista já pensa em colaborações futuras e reforça que está cheio de projetos a caminho. “Pretendo e sonho estar presente tanto na mídia adulta quanto na da molecada, passando a visão de que, com esforço e dedicação, todos podem alcançar seus objetivos”, completa.

Com autenticidade, MC Than mostra que não apenas sonha alto, mas também busca usar sua voz para inspirar e transformar.