GCM de Poá amplia ronda escolar e reforça segurança nas unidades municipais



Ações de prevenção ganham força com apoio às escolas e projetos educativos com os alunos

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Segurança, está ampliando as ações de ronda escolar realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa cobre as 44 escolas da rede municipal, com foco no reforço da segurança durante as entradas e saídas de alunos, além de ações preventivas contra situações de risco no ambiente escolar e em seu entorno.

O serviço é prestado diariamente, de forma aleatória, por uma equipe exclusiva da GCM. Entre as atribuições estão o apoio a docentes, auxílio em travessias de ruas próximas às escolas, mediação de conflitos e combate a ocorrências relacionadas a tráfico de drogas, uso de entorpecentes e lesões corporais. O objetivo é prevenir delitos e garantir mais tranquilidade aos alunos, às famílias e à comunidade escolar.

A parceria entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação tem fortalecido a integração das ações, garantindo uma presença ostensiva nos momentos de maior fluxo nas unidades escolares. As rondas são realizadas de segunda a sexta-feira, de forma aleatória, acompanhando os horários de entrada e saída dos alunos.

De acordo com o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, além do trabalho nas ruas, a pasta também desenvolve projetos de caráter educativo dentro das escolas. Segundo ele, para os alunos do Ensino Fundamental I, o programa Guard promove encontros em sala de aula onde são debatidos temas relacionados ao combate às drogas e à violência. Já para os estudantes do Fundamental II, o programa “Trocando Ideias” leva palestras temáticas construídas em parceria com cada unidade de ensino, respeitando as necessidades locais. “As propostas buscam atuar não apenas na repressão, mas também na formação dos jovens, oferecendo informações e reflexões que podem ajudar a reduzir situações de vulnerabilidade”, explicou o chefe da pasta.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da medida para a segurança da comunidade escolar e o compromisso de sua gestão em reduzir a criminalidade no município. “Os desafios são enormes na nossa cidade, mas a segurança das nossas crianças também é uma prioridade. É uma satisfação estar ao lado das famílias poaenses e da Guarda Civil Municipal de Poá, tornando as portas das escolas cada vez mais seguras. Além disso, desde o início da nossa gestão, conseguimos derrubar a quantidade de roubos e furtos na nossa cidade em quase 40% e esse é o resultado do trabalho conjunto entre”, disse o prefeito.