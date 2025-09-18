Ferraz comemora dois anos da implantação da Guardiã Maria da Penha

Uma grande festa, com direito a bolo, parabéns pra você, depoimentos das mulheres assistidas, discursos sobre a importância da Lei Municipal nº 3.523, de 6 de setembro de 2023, a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil comemorou os dois anos da implantação da Guardiã Maria da Penha em Ferraz de Vasconcelos. Esta lei possibilitou o convênio entre a Prefeitura de Ferraz e o Ministério Público de São Paulo garantindo que a Guarda Civil Municipal (GCM) viabilizasse a Guardião Maria da Penha, um grupo designado para atuar e proteger as mulheres vítimas de violência.

A festividade ocorreu no Rotary Club de Ferraz, na Vila Corrêa, e reuniu integrantes das Guardas Civis da região como Poá, Suzano, Itaquá e Guarulhos e autoridades como o coordenador-executivo da pasta, major Eduardo Barros; a vereadora Selma Francisca (Professora Selma); a defensora pública, Daniela Mitie Kita; a vereadora Thaís Barros Molina, de Biritiba Mirim; o comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos; a diretora da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Adriana Trajano; a coordenadora da Mulher Juliane Gallo e a delegada Tatiana Chinelatti Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), além de representantes de todas as secretarias municipais.

A abertura teve a apresentação da banda da GCM de Itaquá. Em seguida começaram as falas ressaltando a importância da implantação da lei que garantiu o convênio ao município e o quanto a cidade avançou. A equipe da Guardiã também fez as suas homenagens chamando à frente algumas pessoas que ajudam no trabalho. O ponto alto foi o depoimento de duas mulheres, uma delas assistida pelo programa. E ao final teve sorteio ainda de brindes.

A subcomandante Ivone Soares, que lidera as Guardiãs, agradeceu: “Meu sentimento hoje é gratidão”. O efetivo da GCM recebeu capacitação especializada oferecida pelo Ministério Público. A Guardiã conta ainda com uma ferramenta no combate à violência: o botão do pânico que permite a geolocalização em tempo real da vítima, possibilitando que as equipes cheguem até ela de forma rápida e eficiente. Ferraz conta hoje com uma rede de apoio fortalecida, que promove a conscientização, amplia as políticas públicas de prevenção e combate à violência doméstica e valoriza a integração entre corporação e comunidade. A Guardiã Maria da Penha unida no combate à violência contra a mulher com a rede do município formada ainda pela Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Coordenadoria da Mulher e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).