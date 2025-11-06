Search
Casa da Mulher de Itaquá abre inscrições para curso de panetones recheados

Capacitação oferece 36 vagas para geração de renda e autonomia financeira

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba abriu inscrições para o curso de panetones recheados, que será realizado na Casa da Mulher. A capacitação é voltada para o público feminino e busca incentivar o empreendedorismo e a independência financeira.

O curso será oferecido para três turmas no período da tarde (das 13h às 17h), sendo a primeira turma nos dias 10 e 11 de novembro, a segunda em 12 e 13 de novembro, e a terceira em 17 e 18 de novembro. São 36 vagas, com 12 alunas por turma. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (7) na Casa da Mulher (rua Guarirri, 261 – Vila São Carlos).

“A cada nova turma, vemos mulheres transformando talento em negócio. A Casa da Mulher é um espaço de acolhimento e capacitação, que fortalece o papel feminino na sociedade e na economia local”, afirmou a chefe da pasta, Hadla Issa.

No primeiro dia de workshop, o foco será na estruturação do negócio, com orientações sobre precificação estratégica, comercialização, parcerias e conformidade legal, incluindo o registro de marca e a elaboração da tabela nutricional.

Já o segundo dia será totalmente prático, com aulas sobre o preparo da massa artesanal, controle de fermentação, produção de recheios gourmet e técnicas profissionais de otimização e acabamento, voltadas à produção em escala e à valorização do produto final.

“O curso de panetones recheados é uma oportunidade de aprendizado e geração de renda, especialmente em um período do ano em que a procura por esses produtos aumenta. Por isso estamos investindo em ações que valorizem e empoderem as mulheres de Itaquá”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

