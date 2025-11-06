Papa Leão XIV alerta católicos sobre devoção a Maria e reforça: “Jesus é o único Salvador”

Documento busca encerrar debate teológico de décadas

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (4) uma nota doutrinária oficial aprovada pelo Papa Leão XIV, oferecendo novas diretrizes sobre a veneração à Virgem Maria. O texto, elaborado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que somente Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e adverte contra o uso de títulos que possam colocar Maria no mesmo nível redentor do Filho.

“O título de ‘mediadora’ é inaceitável quando exclui Jesus Cristo”, diz o documento. “Pode ser usado adequadamente apenas quando expressa uma mediação inclusiva e participativa, que glorifique o poder de Cristo.”

Com a instrução, o Papa busca esclarecer equívocos teológicos e encerrar um debate interno que atravessou pontificados anteriores sobre os títulos de ‘Mediadora de todas as Graças’ e ‘Corredentora’.

Maria: venerada, mas não adorada

Segundo o novo texto, Maria merece especial devoção por ter aceitado com fé e humildade ser a mãe de Jesus, tornando-se “modelo da Igreja e exemplo de obediência a Deus”.

No entanto, o Vaticano afirma que sua função na história da salvação não é redentora, mas cooperadora — um papel subordinado ao de Cristo.

“Só Jesus salvou o mundo”, afirma a nota. “A salvação vem unicamente de Cristo, e Maria, como mãe do Salvador, participa dessa obra de modo singular, mas nunca igual.”

A orientação pede que fiéis e teólogos evitem interpretações que atribuam poder salvador direto a Maria, reforçando que toda devoção deve “levar a Cristo e não se deter nela”.

Repercussão e continuidade com papas anteriores

A posição de Leão XIV segue a linha dos últimos pontífices.

O Papa Francisco, falecido em abril de 2025, havia rejeitado categoricamente o título de “corredentora”, chamando a ideia de “loucura”.

“Ela nunca quis tirar nada do Filho para si mesma”, declarou Francisco em 2021.

Antes dele, Bento XVI também rejeitou o termo, afirmando que Maria “nos conduz ao Filho, e é nele que encontramos a salvação”.

Já João Paulo II, embora tenha inicialmente apoiado o título nos anos 1980, abandonou seu uso público após recomendações do então escritório doutrinário.

Com o novo decreto, o Papa Leão XIV oficializa e consolida essa posição teológica, pondo fim a décadas de divergências internas.

Fundamento bíblico e teológico

O documento recorda que, segundo as Escrituras, Maria respondeu ao anjo Gabriel com as palavras: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).

Para o Vaticano, esse gesto de fé abriu os caminhos da Redenção, mas não confere a ela papel salvador independente.

“Maria é o ícone perfeito da Igreja obediente”, explica o texto. “Ela aceitou o plano de Deus, colaborando para que o Verbo se fizesse carne, mas a redenção pertence unicamente ao sacrifício de Cristo na cruz.”

Fé e equilíbrio doutrinário

A nova nota papal pede que os católicos mantenham equilíbrio entre a devoção popular e a teologia correta. A veneração a Maria, diz o documento, não deve se transformar em culto de adoração — algo reservado exclusivamente a Deus.

A Santa Sé também incentiva o uso de títulos tradicionais, como “Mãe de Deus”, “Rainha dos Céus” e “Nossa Senhora”, mas rejeita expressões que possam sugerir igualdade entre Maria e Jesus na obra redentora.

“A verdadeira devoção mariana é sempre cristocêntrica”, conclui o texto. “Maria conduz os fiéis ao seu Filho, que é o único mediador e Salvador do mundo.”

Um novo marco na teologia mariana

O decreto de Leão XIV é visto como um marco na teologia mariana contemporânea, equilibrando a tradição de amor e veneração a Maria com a clareza doutrinal sobre a centralidade de Cristo.

O Papa busca, assim, reafirmar a fidelidade da Igreja ao Evangelho, evitando distorções devocionais que possam confundir os fiéis.

“Maria aponta sempre para Jesus”, declarou o pontífice em mensagem à imprensa. “Ela é nossa mãe na fé, não uma deusa. Toda glória pertence ao Filho.”

Em resumo