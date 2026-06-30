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Brasil aguarda Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas da Copa; veja o que esperar dos possíveis adversários

Após eliminar o Japão, Seleção Brasileira volta as atenções para o duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que definirá o próximo desafio na caminhada rumo ao hexacampeonato.

O Brasil já conhece os dois possíveis adversários das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Japão por 2 a 1 de virada e garantir classificação para a próxima fase, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

A partida entre europeus e africanos será disputada nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Quem avançar enfrentará a Seleção Brasileira no domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Enquanto a Noruega aposta no poder ofensivo de Erling Haaland, a Costa do Marfim chega embalada pela consistência coletiva e pela velocidade de seus atacantes, prometendo um grande desafio para o Brasil.

Brasil chega embalado após virada sobre o Japão

A classificação brasileira veio de forma emocionante.

Depois de sair atrás do Japão ainda no primeiro tempo, o Brasil reagiu na etapa final. Casemiro empatou de cabeça e, já nos acréscimos, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a vaga sem necessidade de prorrogação.

A atuação mostrou evolução da equipe de Carlo Ancelotti, principalmente após as mudanças promovidas no intervalo, que deram mais mobilidade ao setor ofensivo e aumentaram a pressão sobre a defesa japonesa.

Agora, o foco passa a ser totalmente no próximo compromisso, que colocará pela frente um adversário com características bastante distintas.

Noruega aposta em Haaland e força física

A Noruega chega como uma das seleções mais perigosas da fase eliminatória graças ao excelente momento de seu principal astro, Erling Haaland.

Vivendo sua primeira Copa do Mundo, o atacante soma quatro gols em apenas duas partidas disputadas e foi preservado no último compromisso da fase anterior, quando os noruegueses perderam para a França por 4 a 1 já classificados.

Antes disso, a equipe havia derrotado Senegal por 3 a 2 e goleado o Iraque por 4 a 1, garantindo a vice-liderança do Grupo I.

O técnico Ståle Solbakken confirmou que Haaland retorna entre os titulares para o duelo decisivo diante da Costa do Marfim.

Além do camisa 9, a Noruega possui um jogo baseado em intensidade física, cruzamentos e bolas aéreas, aproveitando a elevada estatura de seus jogadores.

Especialistas apontam justamente esse como um dos principais desafios para a defesa brasileira.

Segundo analistas esportivos, caso enfrente os noruegueses, o Brasil precisará reduzir os espaços para Haaland e impedir que a equipe explore jogadas pelos lados do campo.

Haaland também chama atenção fora das quatro linhas

Além dos gols, Haaland protagonizou um gesto simbólico antes da Copa.

Desde 2025, o atacante passou a utilizar o sobrenome de sua mãe, Gry Marita Braut, em homenagem à ex-atleta norueguesa, referência no heptatlo nacional durante as décadas de 1980 e 1990.

O atacante também é responsável por recolocar a Noruega entre as principais seleções do futebol mundial, encerrando um longo jejum de participações em Copas do Mundo.

Costa do Marfim aposta na velocidade e no equilíbrio coletivo

Se a Noruega oferece força física, a Costa do Marfim apresenta um estilo completamente diferente.

A seleção africana aposta na intensidade, na velocidade dos contra-ataques e em um sistema coletivo bastante organizado.

Durante a primeira fase, os marfinenses venceram Equador por 1 a 0 e Curaçao por 2 a 0, mas acabaram derrotados pela Alemanha, resultado suficiente para garantir a segunda colocação do Grupo E.

Apesar da derrota para os alemães, a equipe sofreu apenas três gols em toda a campanha e mostrou grande consistência defensiva.

Outro ponto forte é a rapidez nas transições ofensivas, característica tradicional das seleções africanas.

Yan Diomandé vive grande momento

O principal nome da Costa do Marfim é Yan Diomandé.

O atacante se transformou em um dos grandes destaques desta Copa do Mundo e desperta o interesse do futebol europeu. Durante o torneio, negociações envolvendo sua transferência para o Paris Saint-Germain ganharam força.

Além do desempenho dentro de campo, Diomandé emocionou torcedores recentemente ao publicar uma carta dedicada à irmã mais nova, Roxane Diomandé, falecida em 2025 em circunstâncias ainda investigadas.

Na mensagem, o jogador atribuiu à irmã parte da motivação que o levou a superar a pobreza e alcançar sucesso no futebol profissional.

Qual adversário seria mais complicado para o Brasil?

Embora apresentem estilos diferentes, ambos oferecem riscos importantes para a Seleção Brasileira.

A Noruega concentra praticamente toda sua força ofensiva na capacidade de finalização de Haaland, aliada ao jogo aéreo e à imposição física.

Já a Costa do Marfim aposta em velocidade, intensidade e organização coletiva, podendo explorar contra-ataques perigosos diante de equipes que mantêm grande posse de bola, como costuma acontecer com o Brasil.

Independentemente do adversário, Carlo Ancelotti terá uma semana para preparar a equipe antes das oitavas de final.

Caminho para o hexa começa a ganhar forma

Depois de superar o Japão em um duelo marcado por superação e mudanças táticas eficientes, o Brasil chega às oitavas com confiança renovada.

A Seleção permanece invicta na Copa do Mundo de 2026 e demonstra crescimento justamente no momento decisivo da competição.

O vencedor de Noruega e Costa do Marfim será o próximo obstáculo na caminhada brasileira em busca do tão sonhado hexacampeonato.

O confronto das oitavas de final acontece no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, valendo uma vaga entre as oito melhores seleções do Mundial.

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