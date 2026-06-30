Paraguai e Marrocos surpreendem, eliminam Alemanha e Holanda e avançam às oitavas da Copa do Mundo

Duas das maiores zebras da Copa do Mundo de 2026 marcaram a segunda-feira: Paraguai despachou a Alemanha nos pênaltis, enquanto Marrocos eliminou a Holanda após uma emocionante disputa de penalidades.

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou com grandes surpresas. Nesta segunda-feira (29), Paraguai e Marrocos derrubaram duas tradicionais potências do futebol mundial e garantiram vaga nas oitavas de final da competição.

Os paraguaios eliminaram a Alemanha após empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória por 4 a 3 nos pênaltis. Já o Marrocos deixou a Holanda pelo caminho depois de outro empate em 1 a 1, vencendo a disputa por penalidades por 3 a 2.

As classificações reforçam o equilíbrio desta edição do Mundial e mostram que seleções consideradas favoritas seguem encontrando dificuldades diante de equipes cada vez mais competitivas.

Paraguai elimina a Alemanha com brilho de Orlando Gill

O Paraguai abriu o placar ainda no primeiro tempo com Julio Enciso, que aproveitou cruzamento de Matías Galarza para colocar os sul-americanos em vantagem.

Na etapa final, a Alemanha reagiu e empatou com Kai Havertz após assistência de Florian Wirtz. Os alemães pressionaram durante boa parte do jogo e chegaram a marcar na prorrogação com Jonathan Tah, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta sobre o goleiro Orlando Gill.

Nas cobranças de pênaltis, Gill foi o grande herói ao defender duas cobranças alemãs, garantindo a vitória por 4 a 3 e uma das maiores zebras da competição.

Com a classificação, o Paraguai enfrentará o vencedor do confronto entre França e Suécia nas oitavas de final.

Marrocos busca empate no fim e despacha a Holanda

No outro duelo da noite, a Holanda saiu na frente com Cody Gakpo durante o segundo tempo e ficou próxima da classificação.

Quando a vitória parecia garantida, o Marrocos empatou nos acréscimos com um gol de cabeça de Issa Diop, levando a decisão para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Bono voltou a ser decisivo com uma defesa importante, enquanto Ismael Saibari converteu a cobrança que selou a vitória marroquina por 3 a 2.

Agora, a seleção africana enfrentará o Canadá nas oitavas de final em busca de mais uma campanha histórica.

Mata-mata começa com grandes zebras

As eliminações de Alemanha e Holanda confirmam que a Copa do Mundo de 2026 segue marcada pelo equilíbrio entre as seleções.

Com atuações seguras, organização defensiva e eficiência nos momentos decisivos, Paraguai e Marrocos mostraram força para superar adversários tradicionais e seguem vivos na disputa pelo título mundial.

Enquanto isso, duas das maiores potências do futebol europeu deixam a competição precocemente, aumentando a lista de favoritos que ficaram pelo caminho antes mesmo das oitavas de final.