Brasil supera Japão com virada heroica e confirma evolução rumo ao sonho do hexacampeonato

Seleção Brasileira vence por 2 a 1 de virada, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e mostra força tática, poder de reação e maturidade sob o comando de Carlo Ancelotti.

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida dramática disputada no NRG Stadium, em Houston, a equipe comandada por Carlo Ancelotti derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos de Gabriel Martinelli, e confirmou a classificação para a fase eliminatória do torneio.

Depois de sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, a Seleção Brasileira mostrou personalidade para reagir, dominou completamente a segunda etapa e encontrou o gol da vitória aos 50 minutos, coroando uma atuação marcada pela insistência, ajustes táticos eficientes e grande superioridade estatística.

Agora, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário nas oitavas de final, mantendo vivo o sonho do hexacampeonato mundial.

Brasil domina o início, mas Japão aproveita erro defensivo

O duelo começou exatamente como se esperava: o Brasil assumiu a posse de bola desde os primeiros minutos enquanto o Japão apostava em uma postura extremamente organizada defensivamente.

A equipe japonesa montou duas linhas compactas de marcação, dificultando a infiltração brasileira e obrigando a Seleção a trabalhar bastante a bola no campo ofensivo.

Apesar do controle das ações, as melhores oportunidades brasileiras não foram convertidas. O Japão, por outro lado, mostrou eficiência.

Aos 28 minutos da primeira etapa, um erro na saída de bola mudou completamente o cenário da partida. Danilo perdeu a posse, Kaishu Sano avançou livre e acertou um chute rasteiro no canto de Alisson para abrir o placar.

O gol castigava um Brasil que havia finalizado muito mais, mas pecava justamente na dificuldade para transformar domínio territorial em oportunidades realmente claras.

Até o intervalo, a Seleção já acumulava oito finalizações contra apenas três dos japoneses, mas desceu para o vestiário em desvantagem.

Ancelotti muda o desenho da equipe no intervalo

A principal resposta brasileira veio ainda antes da bola voltar a rolar.

Com Lucas Paquetá deixando a partida por problemas físicos, Carlo Ancelotti optou por colocar Endrick em campo. A alteração não representou apenas uma troca de jogadores, mas também uma mudança importante na estrutura ofensiva.

O treinador reorganizou o posicionamento da equipe.

Vinícius Júnior passou a atuar mais aberto pelo lado esquerdo, Danilo ganhou liberdade para atacar pela direita e Endrick passou a ocupar mais a área, aumentando a presença ofensiva diante da forte retranca japonesa.

A mudança rapidamente começou a produzir resultados.

O Brasil passou a criar chances com muito mais frequência, pressionando constantemente a defesa adversária.

Casemiro lidera reação brasileira

A pressão brasileira foi recompensada aos dez minutos do segundo tempo.

Gabriel Magalhães apareceu pela esquerda, cruzou com precisão para a área e Casemiro surgiu entre os zagueiros para cabecear firme, deixando tudo igual no marcador.

O gol mudou completamente a dinâmica do confronto.

O Japão passou a recuar ainda mais suas linhas, enquanto o Brasil aumentava a intensidade da marcação alta e mantinha praticamente toda a posse de bola no campo ofensivo.

Pouco depois, Vinícius Júnior acertou a trave em uma das melhores oportunidades da partida, enquanto o goleiro Zion Suzuki fez intervenções importantes para impedir a virada naquele momento.

Martinelli decide nos acréscimos

Quando a partida caminhava para a prorrogação, a insistência brasileira finalmente foi recompensada.

Já aos 50 minutos da etapa final, Bruno Guimarães encontrou Gabriel Martinelli dentro da área.

O atacante finalizou com firmeza, a bola ainda desviou no goleiro japonês antes de morrer no fundo das redes.

O gol levou jogadores e comissão técnica à comemoração intensa, simbolizando uma vitória construída com muita persistência diante de uma das defesas mais organizadas da competição.

Martinelli, que entrou no decorrer da partida, acabou sendo o herói improvável da classificação brasileira.

Superioridade brasileira apareceu também nos números

Embora o placar tenha sido apertado, as estatísticas mostram um amplo domínio da Seleção durante praticamente todo o jogo.

O Brasil finalizou 20 vezes contra apenas cinco do Japão, trocou 618 passes, enquanto os japoneses completaram 249, além de controlar aproximadamente 70% da posse de bola durante boa parte da partida.

A equipe ainda registrou dez desarmes certos e manteve pressão constante na saída de bola adversária.

Do outro lado, o Japão resistiu durante quase toda a partida graças ao excelente desempenho defensivo.

Foram oito bloqueios importantes, 51 rebatidas e duas grandes defesas de Zion Suzuki, que evitou uma derrota ainda mais ampla.

Na parte disciplinar, o árbitro italiano Maurizio Mariani distribuiu cinco cartões amarelos. Casemiro e Danilo foram advertidos pelo Brasil, enquanto Kaishu Sano, Daichi Kamada e Junnosuke Suzuki receberam cartões pelo lado japonês.

Ajustes de Ancelotti mostram evolução da Seleção

Mais do que a classificação, a partida deixou sinais importantes sobre o crescimento do Brasil durante a Copa.

Pela primeira vez desde que assumiu a equipe, Carlo Ancelotti manteve a mesma escalação inicial de um jogo para outro, demonstrando confiança no grupo.

Quando o plano inicial deixou de funcionar diante da forte marcação japonesa, o treinador fez mudanças rápidas e eficientes.

A entrada de Endrick aumentou a presença ofensiva, enquanto Gabriel Martinelli atuou por dentro em diversos momentos, confundindo a marcação rival.

Além disso, Bruno Guimarães voltou a ser um dos destaques da equipe, comandando a construção das jogadas e dando a assistência para o gol decisivo.

Casemiro, bastante criticado após o primeiro tempo e já amarelado desde os minutos iniciais, respondeu com liderança, equilíbrio e o gol que recolocou o Brasil na partida.

Vitória pode representar ponto de virada na campanha brasileira

Durante todo o ciclo até a Copa, a Seleção conviveu com instabilidade, mudanças de comando e resultados decepcionantes.

Eliminações precoces, derrotas em clássicos e atuações abaixo das expectativas aumentaram o ceticismo sobre a capacidade da equipe disputar o título mundial.

A vitória sobre o Japão, entretanto, pode representar um divisor de águas.

Além da vaga nas oitavas, o Brasil mostrou capacidade de superar dificuldades, controlar emocionalmente um jogo eliminatório e encontrar soluções táticas durante a partida.

São características frequentemente presentes em seleções que avançam nas fases decisivas de uma Copa do Mundo.

Brasil segue invicto e mantém vivo o sonho do hexa

Com o triunfo sobre os japoneses, o Brasil permanece invicto na Copa do Mundo de 2026, somando duas vitórias na fase de grupos, um empate e agora mais um resultado positivo no mata-mata.

Já o Japão encerra sua participação no torneio com campanha de uma vitória, dois empates e uma derrota, deixando a competição após oferecer grande resistência diante da Seleção Brasileira.

Agora, a equipe de Carlo Ancelotti aguarda a definição do vencedor entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu próximo desafio.

Se ainda há pontos a evoluir, especialmente diante de adversários que atuam em bloco baixo, a classificação mostrou um Brasil mais maduro, resiliente e preparado para enfrentar os desafios que restam na caminhada em busca do tão sonhado hexacampeonato.