Cultura abre exposição que apresenta obras produzidas com filtros de papel para café

Mostra do artista Sidnei Robinson, que traz um olhar sustentável sobre o excesso de lixo, fica em cartaz no Moriconi até o dia 6 de outubro

A Secretaria de Cultura de Suzano abriu na última sexta-feira (11/09) a exposição “Geometria do Café”, do artista Sidnei Robinson, que traz obras produzidas com filtros utilizados de papel para café. O trabalho fica disponível no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – centro) até o dia 6 de outubro, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 17 horas.

A mostra, que tem curadoria do arte-educador Raul Lemos, foi apreciada por autoridades durante a cerimônia que marcou o lançamento deste projeto em Suzano. Estiveram presentes o prefeito Pedro Ishi; o vice Said Raful; o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Artur Takayama. Também participaram a diretora de Cultura, Márcia Belarmino; a coordenadora de Artes Plásticas, Aline Baliberdin; e a coordenadora de Música da pasta, Raquel Pereira.

Nesta exposição, o artista chama a atenção para as questões ambientais referentes ao excesso de lixo, buscando contribuir com a preservação do planeta a partir de uma arte que reutiliza o filtro de papel. O trabalho propõe uma interface que passeia do abstrato ao figurativo, do laico ao religioso, e das criações próprias a releituras como “Noite Estrelada”, de Van Gogh.

Assim, a mostra busca fortalecer o imaginário relacionado ao universo de possibilidades para produção de arte a partir de materiais diversos. Neste caso, a contemporaneidade artística de Sidnei Robinson, que é natural de Suzano, brinda a bebida mais popular do Brasil e conscientiza para as práticas sustentáveis, deixando no ar a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar.

A partir das obras feitas exclusivamente com esse material, Sidnei teve a oportunidade de expor suas telas em alguns estados brasileiros, em galerias em São Paulo, e uma exposição virtual em Nova York, que está atualmente em Hannut, na Bélgica. O trabalho apresentado agora no Moriconi representa uma “volta para casa” do artista, que já tem alcançado visibilidade em revistas especializadas em cafés e podcasts, inclusive de fora do País.

A coordenadora de Artes Plásticas ressaltou que esta é mais uma grande oportunidade para os suzanenses desfrutarem de uma grande exposição e valorizar o trabalho de um artista de Suzano. “Quem puder conferir, sem dúvida, se encantará com estas obras. Além da beleza da proposta, a criação está muito bem feita e bastante inovadora. Vale a pena a visita ao Moriconi”, destacou Aline.

O secretário municipal de Cultura afirmou que os amantes das Artes Plásticas terão uma grande surpresa ao chegarem no Moriconi. “Trouxemos para Suzano uma exposição de alto nível, criativa e alinhada a uma temática extremamente atual. É motivo de orgulho podermos receber essas obras”, declarou Spitti.

Por sua vez, o prefeito pontuou que a Cultura tem brindado os munícipes com uma sequência de grandes mostras distribuídas pela cidade. “Ficamos sempre entusiasmados em ver a profusão de trabalhos artísticos que são apresentados mensalmente em diferentes espaços. Temos esse compromisso de incentivar o gosto pela arte em nosso município ao trazermos diferentes propostas para apreciação do público”, reforçou o chefe do Executivo.