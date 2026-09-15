Ferraz oferece curso gratuito de panificação pelo Programa Trampolim

Capacitação profissionalizante terá 15 vagas, aulas no período noturno e certificado de conclusão

As inscrições para o curso profissionalizante de Panificação, oferecido pelo Programa Trampolim, estão com as inscrições abertas. A capacitação será realizada no Centro de Integração Social (CIS), localizado na Rua Getúlio Vargas, 199, no Centro.

O curso terá 60 horas de duração, será gratuito e contará com certificado. Ao todo, estão disponíveis 15 vagas para pessoas com idade entre 25 e 59 anos.

As aulas terão início no dia 15 de outubro de 2026, no período noturno, das 18h às 22h. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de setembro de 2026.

A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para que os participantes desenvolvam novas habilidades, ampliem suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e possam empreender na área de alimentação.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a oferta de cursos profissionalizantes é importante para fortalecer a autonomia e ampliar as oportunidades de geração de renda.

“A qualificação profissional abre novas possibilidades para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou deseja iniciar o próprio negócio. O curso de Panificação representa uma oportunidade para os participantes desenvolverem habilidades que podem ser aplicadas tanto na busca por emprego quanto no empreendedorismo. Nosso objetivo é continuar aproximando a população de iniciativas que contribuam para a geração de renda e o desenvolvimento econômico.”

Os interessados devem consultar as informações e realizar a inscrição pelo site www.trampolim.sp.gov.br , em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o CIS pelo número de whatsapp 11 93216-5059.