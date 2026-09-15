Fundo Social de Itaquá mobiliza campanha para arrecadar roupas para famílias afetadas pelas chuvas

Ação ‘Juntos por Itaquá’ recebe peças em bom estado

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba iniciou a campanha Juntos por Itaquá para arrecadar roupas em bom estado destinadas às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município.

A mobilização ocorre durante a atuação da força-tarefa da prefeitura para atender as ocorrências provocadas pelo temporal e prestar assistência aos moradores das regiões atingidas. Nas últimas 48 horas, a cidade registrou acumulado de 117 milímetros de chuva, sendo 64,27 mm nas últimas 24 horas.

Equipes da Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana, Saúde e demais setores municipais permanecem mobilizadas para monitorar as áreas afetadas, atender chamados e executar ações para reduzir os impactos das chuvas.

Entre as ocorrências registradas estão alagamentos na Vila Japão, Maria Augusta, Vila Sônia e Jardim Fiorelo, além de deslizamentos de terra no Jardim Marcelo, Parque Nossa Senhora das Graças, Perobal e Pinheirinho. No Jardim Luciana, houve a queda de um muro. Não há registro de vítimas.

Os moradores que desejarem participar da campanha podem entregar roupas em bom estado no acolhimento municipal, localizado na rua Araguari, 74 – Vila Virgínia. Na região da Maria Augusta, algumas famílias já precisaram deixar a área afetada e receberam atendimento da Assistência Social. O município também está montando um abrigo emergencial no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI).

“Estamos mobilizando toda a estrutura da prefeitura para atender as famílias e minimizar os impactos causados pelo temporal. Neste momento, a solidariedade da população é fundamental. A campanha Juntos por Itaquá é uma forma de unirmos forças e garantirmos que as famílias que mais precisam recebam apoio”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

“Sabemos que muitas famílias foram surpreendidas pelas fortes chuvas e, neste momento, precisam de acolhimento. Quem puder doar roupas em bom estado estará ajudando uma família que precisa recomeçar. Toda doação faz a diferença e juntos podemos levar cuidado e esperança”, finalizou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues.