Prefeitura realiza ações de revitalização em vias públicas de Ferraz de Vasconcelos

Intervenções contemplam manutenção urbana e pintura de calçadas, promovendo mais segurança e bem-estar à população

A Secretaria de Serviços Urbanos, realizou na última quarta-feira (22) uma série de ações de revitalização em importantes vias do município. As intervenções fazem parte do cronograma contínuo de zeladoria urbana, com foco na conservação dos espaços públicos e na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Entre os pontos atendidos, a Rua Abílio Leite Guimarães recebeu serviços de revitalização voltados à organização e manutenção do espaço urbano, contribuindo para melhores condições de circulação e valorização da via. Já na Rua Hildebrando da Silveira, as equipes executaram a pintura de calçadas, medida que reforça a sinalização, amplia a acessibilidade e proporciona mais segurança para pedestres.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, as ações são planejadas com base nas demandas da população e em vistorias técnicas realizadas nos bairros, priorizando áreas que necessitam de intervenções mais imediatas.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, ressaltou o impacto direto dos serviços no cotidiano da cidade. “Estamos trabalhando de forma contínua para manter Ferraz mais limpa, organizada e segura. Essas intervenções são fundamentais para garantir melhores condições de uso dos espaços públicos e mais qualidade de vida para a população”, afirmou.