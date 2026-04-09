Cármen Lúcia antecipa saída da presidência do TSE e inicia transição

Ministra decide acelerar sucessão no comando da Justiça Eleitoral; eleição interna ocorrerá nos próximos dias
Presidente do TSE antecipa fim do mandato
A ministra Cármen Lúcia anunciou nesta quinta-feira (9) que irá antecipar sua saída da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O mandato da magistrada estava previsto para se encerrar em 3 de junho, mas a decisão foi de iniciar o processo de sucessão já no mês de maio.
Segundo a própria ministra, a medida busca garantir uma transição mais organizada e eficiente no comando da Corte Eleitoral.
Eleição para nova cúpula já tem data marcada
A eleição interna para definir o novo presidente e vice-presidente do tribunal foi marcada para a próxima semana e deve ocorrer de forma simbólica, como é tradição na Corte.
Na prática, devem assumir os cargos os ministros Kassio Nunes Marques na presidência e André Mendonça na vice-presidência.
Após a escolha formal, será definido o cronograma de transição e a data de posse da nova gestão.
Decisão busca evitar impacto no processo eleitoral
De acordo com Cármen Lúcia, a antecipação tem como objetivo evitar mudanças muito próximas do período eleitoral, o que poderia comprometer a organização interna.
A ministra destacou que a troca de comando exige tempo para definição de equipes e diretrizes administrativas, fundamentais para o funcionamento da Justiça Eleitoral.
A preocupação central é garantir que o processo eleitoral ocorra com estabilidade, planejamento e segurança.
Novo presidente comandará eleições de 2026
Com a mudança, caberá a Kassio Nunes Marques presidir o TSE durante as eleições de 2026.
Essa será a primeira vez que um ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro assumirá o comando da Corte Eleitoral.
O presidente do TSE exerce papel central na condução das eleições, sendo responsável por coordenação administrativa, definição de normas e supervisão do processo eleitoral.
Função estratégica no sistema democrático
O TSE é responsável por organizar todas as etapas das eleições no Brasil, desde o registro de candidaturas até a apuração e divulgação dos resultados.
A antecipação da sucessão é vista como uma medida para assegurar continuidade administrativa e previsibilidade institucional, especialmente em um cenário de preparação para o próximo ciclo eleitoral.
A transição no comando da Corte deve ocorrer nas próximas semanas, com definição formal dos novos dirigentes e início da nova gestão antes do prazo originalmente previsto.