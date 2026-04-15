Desenvolvimento Econômico orienta população para realizar cadastramento ao ‘Rotas Rurais’

Equipes de campo que atuam para reforçar abrangência do programa estão tendo dificuldades para serem recebidos nas propriedades por desconhecimento sobre o trabalho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano reforça junto à população a importância de garantir adesão ao programa estadual “Rotas Rurais”, que busca aprimorar o processo de localização por meio do georreferenciamento. O alerta se faz necessário já que a pasta tem registrado dificuldade por parte das equipes que estão em campo para realizar o cadastramento in loco nas propriedades da área rural.

Crédito das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

Vale destacar que esse trabalho é fundamental para garantir acesso a serviços públicos e comerciais no setor, já que complementa o endereçamento tradicional com logradouro, número e bairro, a partir da utilização do sistema de cadastro dos Endereços Rurais Digitais (ERDs), que são identificados por meio da tecnologia PlusCode, do Google.

A ferramenta proporciona uma espécie de Código de Endereçamento Postal (CEP) rural personalizado, melhorando as condições para o recebimento de insumos e envio de mercadorias.

O objetivo do serviço é contemplar todas as Unidades de Produção Agrícola (UPAs) pré-estabelecidas para o programa em Suzano, assim como as propriedades declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Os interlocutores do município pretendem atualizar as informações das áreas indicadas pelo governo paulista e incluir as propriedades não listadas.

Por isso, o trabalho é desenvolvido não só com visitas aos imóveis como também no polo de atendimento na cidade. Todos os interessados em possuir essa nova identificação ainda podem procurar a Casa de Agricultura de Suzano, da Secretaria Estado de Agricultura e Abastecimento, que fica na rua Abdo Rachid, 55, no centro, e funciona das 8 às 17 horas, atendendo pelos telefones (11) 4747-3323 e (11) 4746-1580.

O cadastro também pode ser feito por proprietários de áreas rurais onde estão localizados sítios de lazer, hípicas, centros de reabilitação e casas que recebem eventos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, frisou que os avanços do setor rural passam por esse cadastramento. “Para que possam chegar e sair mercadorias e serviços, é fundamental que a localização fique bem clara e precisa, com o suporte das ferramentas tecnológicas de georreferenciamento. Por isso, pedimos que os munícipes recebam as equipes responsáveis por esse trabalho e coloquem a sua propriedade no radar dos instrumentos de busca”, pontuou o titular da pasta.