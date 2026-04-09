Arujá participa do 68º Congresso Estadual de Municípios em São Paulo

Cidade participa de evento estratégico e amplia conexões para impulsionar o desenvolvimento econômico local

Participação ativa marca presença de Arujá no congresso

A Prefeitura de Arujá participou do 68º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios, reforçando sua atuação em pautas estratégicas para o desenvolvimento da gestão pública.

O evento, considerado um dos mais importantes do setor municipalista no estado, reuniu representantes de diversas cidades paulistas em uma agenda voltada à troca de experiências e fortalecimento institucional.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico amplia conexões

Durante o congresso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Arujá realizou um trabalho de articulação, estabelecendo contato com mais de 100 profissionais de diferentes áreas.

A iniciativa teve como foco a construção de parcerias futuras, com potencial para fomentar projetos e ações voltadas ao crescimento econômico do município.

A presença ativa da equipe técnica também reforça a estratégia da cidade de buscar soluções inovadoras e integradas para desafios locais.

Prefeito participa como palestrante e compartilha experiências

Um dos destaques da participação de Arujá foi a presença do prefeito Luis Camargo como palestrante no congresso.

Durante sua apresentação, o gestor compartilhou experiências administrativas e boas práticas, contribuindo para o debate com representantes de diferentes regiões do estado.

A participação em painéis reforça o protagonismo do município no cenário estadual, além de ampliar sua visibilidade entre lideranças públicas.

Evento reúne lideranças e promove integração entre setores

O congresso é reconhecido por reunir representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, promovendo uma imersão em temas essenciais para o avanço dos municípios.

Além das palestras, o encontro contou com formações práticas, debates e uma ampla feira de soluções públicas, considerada a maior do país no segmento.

O ambiente favorece o networking e a troca de experiências, aproximando gestores públicos, iniciativa privada e organizações do terceiro setor.

Integração fortalece políticas públicas

A participação conjunta de diferentes esferas e setores foi apontada como um dos principais diferenciais do evento.

A colaboração entre União, Estado e Municípios, aliada ao envolvimento da iniciativa privada, contribui diretamente para a construção de políticas públicas mais eficientes e inovadoras.

Para Arujá, a presença no congresso representa mais um passo na busca por desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população.

A expectativa é que os contatos e aprendizados obtidos durante o evento se traduzam em novas iniciativas e projetos para o município nos próximos meses.