Papa Leão XIV reafirma discurso contra guerras após ataques de Trump e amplia tensão com Casa Branca

Pontífice evita confronto direto com presidente dos EUA, mas reforça críticas a conflitos armados e defende diálogo global

Declarações de Trump intensificam crise com o Vaticano

A troca de críticas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Papa Leão XIV ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (13), ampliando uma tensão rara entre a Casa Branca e o Vaticano.

Após chamar o pontífice de “fraco” no combate ao crime e “terrível” em política externa, Trump voltou a criticar publicamente o líder da Igreja Católica, sugerindo que suas posições prejudicam tanto a segurança global quanto a própria instituição religiosa.

As declarações ocorreram em meio a divergências sobre guerras, armas nucleares e política internacional, temas nos quais os dois líderes têm adotado posturas claramente opostas.

Trump publica imagem com roupa semelhante à de Jesus após críticas ao papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na plataforma Truth Social uma imagem que possivelmente foi gerada por inteligência artificial em que ele se veste semelhantemente a Jesus, no domingo (12).

“Não quero um papa que ache normal o Irã ter armas nucleares. Não quero um papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela, um país que enviava quantidades enormes de drogas para os Estados Unidos e, pior ainda, esvaziava suas prisões, incluindo assassinos, traficantes e homicidas, para o nosso país”, declarou o presidente na Truth Social.

“Leão deveria se comportar como papa, usar o bom senso, parar de ceder à esquerda radical e se concentrar em ser um grande papa, não um político. Isso está prejudicando-o muito e, mais importante, está prejudicando a Igreja Católica!”, acrescentou.

Na foto é possível ver também a bandeira dos Estados Unidos, uma águia, que é símbolo do país, e a Estátua da Liberdade. Há também militares, caças e uma enfermeira.

Papa evita confronto e reforça missão religiosa

Em resposta, o Papa Leão XIV adotou um tom moderado e evitou alimentar o embate. Durante voo rumo à Argélia, onde inicia uma viagem internacional pela África, o pontífice afirmou que não pretende entrar em confronto direto com o presidente americano.

“Não quero entrar em um debate com ele”, disse o papa a jornalistas, deixando claro que não vê seu papel como político.

Ainda assim, ele fez críticas indiretas ao uso da religião em disputas ideológicas, afirmando que a mensagem cristã estaria sendo “abusada” por alguns atores no cenário atual.

Defesa da paz e críticas à guerra marcam posicionamento

Mesmo sob ataque, o papa reforçou que continuará se posicionando contra conflitos armados ao redor do mundo.

“Continuarei a falar contra a guerra, promovendo a paz, o diálogo e relações multilaterais entre os Estados”, declarou.

O líder religioso destacou o sofrimento causado por conflitos recentes, afirmando que “muitas pessoas inocentes estão sendo mortas” e que é necessário defender alternativas à violência.

A fala reforça uma linha consistente de atuação do pontífice, que tem feito apelos frequentes por cessar-fogo e soluções diplomáticas em diferentes regiões do mundo.

Conflitos internacionais ampliam divergência entre líderes

Nos últimos dias, o Papa Leão XIV tem se posicionado sobre diversos conflitos, incluindo tensões no Oriente Médio, guerra na Ucrânia e crises humanitárias na África.

Ele também criticou a “loucura da guerra” e defendeu maior engajamento internacional em busca de soluções pacíficas.

Esse posicionamento contrasta diretamente com a abordagem mais dura de Donald Trump, que tem defendido políticas mais rígidas em segurança, imigração e uso de força militar.

Viagem à África reforça agenda diplomática do Vaticano

O papa iniciou nesta segunda-feira uma viagem de cerca de 10 dias por países africanos, incluindo Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial — sua primeira grande missão internacional do ano.

A visita tem como objetivo fortalecer o diálogo com líderes locais e chamar atenção para questões sociais e humanitárias, em um continente que concentra uma parcela significativa dos fiéis católicos no mundo.

Durante a viagem, a expectativa é que o pontífice continue enfatizando mensagens de paz, justiça social e cooperação internacional.

Repercussão internacional e impacto político

A troca de declarações entre Donald Trump e o Papa Leão XIV repercute amplamente no cenário internacional, evidenciando um choque entre visões políticas e religiosas em um momento de instabilidade global.

Especialistas avaliam que o episódio pode influenciar tanto o debate político quanto a percepção pública da Igreja Católica, especialmente diante de temas sensíveis como guerra, segurança e direitos humanos.

Religião, política e narrativa global em disputa

Ao mesmo tempo em que evita o confronto direto, o papa sinaliza que não pretende recuar em sua missão de defender a paz.

“Bem-aventurados os pacificadores”, lembrou o pontífice, citando a mensagem central do Evangelho.

Do outro lado, Donald Trump mantém o tom crítico e reforça sua visão de liderança baseada em segurança e força política.

O embate entre os dois líderes expõe uma disputa mais ampla sobre o papel da religião no cenário internacional, colocando em evidência diferentes caminhos para lidar com crises globais — um baseado no diálogo e outro na força.