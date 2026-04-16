Arujá mantém serviços essenciais durante feriado de Tiradentes

Atendimentos das repartições serão retomados na quarta-feira (22)

A Prefeitura de Arujá e outros departamentos da Administração Municipal não terão expediente na segunda-feira (20), devido ao ponto facultativo, e na terça-feira (21), feriado de Tiradentes. O atendimento nas repartições públicas será retomado normalmente na quarta-feira (22).

Na área da saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não terão expediente nos dias 20 e 21. O atendimento será mantido no Pronto Atendimento (PA) Central, Maternidade, no Pronto Atendimento Médico (PAM) Barreto e no Pró-Criança, que funcionarão normalmente durante o ponto facultativo e o feriado.

As lotéricas de Arujá seguem o mesmo cronograma das repartições públicas, assim como o Procon e a agência do INSS, que permanecerá fechada nos dias 20 e 21. O Poupatempo terá atendimento normal na segunda-feira (20) e permanecerá fechado na terça-feira (21).

A agência da Sabesp não terá expediente presencial nos dias 20 e 21, mantendo disponível 24 horas o atendimento de emergência pelo telefone 0800 011 9911. Já a Elektro segue o mesmo cronograma e, para serviços emergenciais, como manutenções, o atendimento ocorre pelo telefone 0800 701 01 03. As feiras livres ocorrerão normalmente, assim como a coleta de lixo.