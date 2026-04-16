Secretário de Guerra dos EUA cita trecho de ‘Pulp Fiction’ como se fosse bíblico em evento no Pentágono

Fala de Pete Hegseth durante culto com militares repercute nas redes e levanta críticas

Discurso religioso no Pentágono gera polêmica

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizou um momento inusitado ao recitar um trecho atribuído à Bíblia que, na verdade, é uma adaptação popularizada pelo filme Pulp Fiction.

A fala ocorreu durante um encontro religioso realizado no Pentágono, em Washington, evento que vem sendo promovido mensalmente e reúne militares e familiares.

A declaração rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, gerando críticas e questionamentos sobre o uso de referências religiosas em discursos oficiais.

Trecho citado remete a cena icônica do cinema

Antes da citação, Hegseth afirmou que a “oração” teria sido utilizada por militares em missões de resgate em combate, conhecidas como CSAR.

O texto recitado, porém, é uma versão adaptada do trecho associado ao profeta Ezequiel, mas que ficou mundialmente conhecido na voz do personagem interpretado por Samuel L. Jackson no filme dirigido por Quentin Tarantino.

No longa, o discurso é utilizado em uma cena marcante antes de um ato de violência, o que contribuiu para a repercussão do caso.

Diferença entre o texto original e a versão popularizada

O trecho citado por Hegseth mistura elementos do texto bíblico com adaptações criadas para o cinema.

Enquanto a versão de Livro de Ezequiel traz uma mensagem mais direta sobre justiça divina, a adaptação inclui elementos narrativos e dramáticos que não fazem parte da escritura original.

A confusão entre os textos é relativamente comum, já que a versão do filme se tornou amplamente conhecida na cultura popular.

“O caminho do aviador abatido está cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o descobridor de crianças perdidas. E eu abaterei sobre ti com grande vingança e ira furiosa aqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu codinome é Sandy One quando eu exercer minha vingança sobre ti. Amém.“

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Contexto político amplia repercussão

O episódio ocorre em um momento de tensão política nos Estados Unidos, envolvendo a gestão do presidente Donald Trump.

Nas redes sociais, usuários criticaram o secretário, associando o caso a debates mais amplos sobre religião, política e a atuação do governo.

Além disso, o vice-presidente JD Vance também esteve recentemente no centro de discussões ao comentar declarações do papa Leão XIV sobre temas teológicos.

Questionamentos políticos e éticos seguem em debate

O caso também surge em meio a pressões políticas sobre Hegseth, incluindo um pedido de impeachment apresentado por parlamentares democratas.

Embora o avanço do processo seja considerado improvável, devido ao controle republicano no Congresso, o episódio amplia o debate sobre a condução política e institucional do secretário no comando do Pentágono.

Caso evidencia mistura entre cultura pop e discurso oficial

A repercussão do episódio destaca como referências da cultura pop podem ganhar novos significados quando inseridas em contextos institucionais.

A utilização de um trecho cinematográfico como se fosse religioso reforça o impacto da cultura popular no imaginário coletivo, mas também levanta discussões sobre precisão e responsabilidade em discursos públicos.

O caso segue gerando debate tanto no meio político quanto entre especialistas em comunicação e religião.