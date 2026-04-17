Prazo para cadastramento no Passe Livre Estudantil termina no próximo dia 30

Secretaria de Educação já registrou 3,59 mil inscrições para este primeiro semestre; documentação pode ser enviada até 15 de maio

A Secretaria Municipal de Educação registrou até o momento 3.595 inscrições realizadas no Passe Livre Estudantil de Suzano referente ao primeiro semestre de 2026 desde a abertura do período de cadastramento, ocorrida em 12 de janeiro. Mesmo a pouco menos de um mês do fim do prazo, em 30 de abril, o número já supera em 46,9% a quantidade de solicitações em todo o primeiro semestre do ano passado, que foi de 2.446.

O benefício garante transporte gratuito a estudantes que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela administração municipal. O envio da documentação obrigatória poderá ser realizado até 15 de maio.

Do total de inscritos, 1.707 estudantes já tiveram o benefício deferido, sendo 1.296 referentes a recadastros e 411 novos pedidos aprovados. Outros 1.888 ainda não enviaram os documentos exigidos ou estão em fase de regularização documental, etapa essencial para a análise e concessão do Passe Livre.

A coordenadora do Passe Livre Estudantil, Márcia Inácio de Oliveira Faria, reforçou a importância de os candidatos acompanharem o andamento do processo e cumprirem os prazos estabelecidos. “Temos um número expressivo de inscrições, mas ainda há muitos estudantes que precisam finalizar a etapa documental. É fundamental que todos acessem o sistema, verifiquem as pendências e enviem os documentos dentro do prazo para garantir a análise do benefício”, destacou.

O Passe Livre Estudantil é destinado a alunos de cursos técnicos e superiores que residem em Suzano e atendem aos critérios socioeconômicos definidos, como renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos. Para comprovação, é necessário apresentar a Folha Resumo do Cadastro Único, além dos demais documentos solicitados durante o processo de inscrição.

Crédito das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

O cadastramento é realizado exclusivamente pelo site suzano.sp.gov.br/web/passe-livre. Após preencher as informações pessoais e escolares, o sistema gera um formulário que deve ser impresso, validado pela instituição de ensino e posteriormente enviado para análise junto à documentação exigida.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que a alta adesão reforça a importância do programa para os estudantes do município. “O Passe Livre Estudantil representa uma oportunidade concreta de acesso à educação, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades com custos de deslocamento. A procura expressiva demonstra o impacto positivo do programa e o compromisso da gestão em apoiar a permanência dos estudantes em seus cursos”, afirmou.

Para auxiliar os interessados, o portal do Passe Livre Estudantil disponibiliza uma seção de perguntas frequentes, tutorial explicativo e o cronograma completo do processo. Além disso, estudantes que necessitarem de atendimento presencial podem procurar a Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

“Seguimos empenhados em ampliar o acesso à educação e garantir que nenhum estudante deixe de estudar por falta de condições de deslocamento. Por isso, reforçamos para que todos os interessados realizem a inscrição dentro do prazo e enviem a documentação necessária, assegurando a análise e a concessão do benefício”, concluiu a secretária Renata.