Prefeitura de Arujá promove multivacinação em feiras livres para atualização vacinal e combate à Influenza

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia uma mobilização estratégica de multivacinação itinerante com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes. Entre os dias 15 e 19, equipes de saúde estarão presentes em diversas feiras livres do município, das 08h às 12h, realizando a avaliação e a atualização da caderneta de vacinação dos munícipes. A iniciativa busca alcançar o público em seus locais de circulação cotidiana, garantindo que a imunização ocorra de forma ágil e integrada à rotina da comunidade.

O cronograma de atendimento tem início nesta quarta-feira (15) na feira do Mirante, localizada na Rua Serra de Pacatuba. Na quinta-feira (16), a ação ocorre no Parque Rodrigo Barreto, na Avenida D, seguida pela feira do Centro, na Rua Maranhão, na sexta-feira (17). No sábado (18), as equipes estarão no Jordanópolis, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e ação se encerra no domingo (19), no Parque Rodrigo Barreto, desta vez, na Avenida Armando Colangelo.

Para receber a imunização, é fundamental que o arujaense apresente um documento oficial com foto, como o RG ou CNH, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação, para que os profissionais identifiquem as doses em atraso ou os reforços necessários.

A campanha dedica especial atenção à imunização contra a Influenza, convocando, prioritariamente, os grupos com maior vulnerabilidade a complicações respiratórias. Por isso, devem comparecer aos postos volantes os idosos, crianças, gestantes e puérperas, além de pessoas com comorbidades. O chamamento também contempla categorias profissionais e segmentos específicos como os trabalhadores da saúde, professores, profissionais da educação e de segurança, povos indígenas e ribeirinhos.

A administração municipal reforça que a vacinação é a medida mais eficaz para prevenir doenças graves e manter a saúde pública sob controle, reiterando a importância de que todos os grupos prioritários e a população aproveitem a conveniência das feiras livres, para regularizar sua situação vacinal.

Confira o cronograma da ação, que terá início nesta quarta-feira (15):

15/04 – Mirante

Rua Serra de Pacatuba

08h às 12h

16/04 – Parque Rodrigo Barreto

Avenida D

08h às 12h

17/04 – Centro

Rua Maranhão

08h às 12h

18/04 – Jordanópolis

Avenida Nossa Senhora de Fátima

08h às 12h

19/04 – Parque Rodrigo Barreto

Avenida Armando Colangelo

08h às 12h