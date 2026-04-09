Incêndio em centro de controle paralisa voos em São Paulo e afeta principais aeroportos

Interrupção no sistema de tráfego aéreo suspende pousos e decolagens em Guarulhos, Congonhas e Viracopos; suspeita inicial envolve incêndio em centro de controle

Pane geral interrompe operações aéreas na Grande São Paulo

Um incêndio no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste provocou a suspensão de pousos e decolagens na manhã desta quinta-feira (9) nos principais aeroportos da Grande São Paulo.

A paralisação atinge diretamente o Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na região metropolitana e o Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, no interior.

A interrupção é considerada momentânea, mas já gera reflexos em toda a malha aérea, com atrasos, cancelamentos e desvios de voos.

Voo internacional alterna rota em meio ao caos

Entre os casos registrados, está o voo 6088 da companhia Arajet, que fazia a rota entre Punta Cana e São Paulo.

A aeronave, que tinha como destino Guarulhos, precisou alternar para Confins devido à impossibilidade de pouso na capital paulista, evidenciando o alcance internacional do problema.

Voos são desviados para outros estados

Diante da impossibilidade de operar em São Paulo, diversas aeronaves em rota para a capital foram obrigadas a alternar seus destinos.

Aeroportos como Aeroporto Internacional de Confins, Aeroporto Internacional do Galeão e Aeroporto Internacional Afonso Pena passaram a receber parte desse fluxo emergencial.

A redistribuição dos voos gera efeito cascata, com atrasos, cancelamentos e necessidade de reacomodação de passageiros em diferentes regiões do país.

Concessionárias confirmam falha no sistema de controle

A concessionária Aena, responsável por Congonhas, informou que foi notificada sobre a pane e destacou que as causas do problema devem ser esclarecidas pela Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle do tráfego aéreo no país.

Segundo a empresa, medidas operacionais estão sendo adotadas para reduzir os impactos aos passageiros, enquanto a situação não é normalizada.

Já a GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, afirmou que a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo da região de São Paulo (TMA-SP), reforçando que o problema não tem relação com ocorrências internas no aeroporto.

Suspeita de incêndio em centro de controle aéreo

Informações iniciais apontam que a pane pode estar relacionada a um incêndio no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), unidade responsável pela coordenação do tráfego aéreo em parte do Sudeste.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, e ainda não há confirmação oficial sobre a extensão dos danos ou impacto direto nos sistemas.

A eventual evacuação da unidade pode ter contribuído para a interrupção das operações aéreas na região.

Efeitos imediatos incluem atrasos e desvios

Com a suspensão das operações, voos que tinham como destino São Paulo precisaram ser alternados para outros aeroportos, enquanto aeronaves em solo aguardam autorização para decolagem.

O cenário gera um efeito cascata, afetando conexões em todo o país e exigindo reorganização por parte das companhias aéreas.

Companhias aéreas são acionadas e espaço segue aberto

A reportagem entrou em contato com as companhias LATAM Airlines, Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas para obter um posicionamento sobre os impactos da pane nas operações.

Posicionamento da Gol Linhas Aéreas:

“A GOL informa que, devido a uma pane técnica nos sistemas de gerenciamento dos aeroportos de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (09/04), algo totalmente alheio ao controle da Companhia, a operação da Companhia para os aeroportos de Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) ficou suspensa por cerca de uma hora nesta manhã e está sendo retomada parcialmente.



As equipes da GOL atuam para minimizar os impactos e prestar apoio aos Clientes. Todos os passageiros impactados por cancelamentos e atrasos estão recebendo as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC.



Para informações atualizadas sobre voos, orientamos consultar os canais oficiais da GOL ou as comunicações exibidas nas salas de embarque dos aeroportos.



A Companhia reforça que todas as medidas adotadas têm como prioridade a Segurança, seu valor número 1″.

Posicionamento da Azul Linhas Aéreas:

“A Azul informa que devido a um problema na torre de controle de tráfego aéreo em São Paulo, registrou até o momento o cancelamento em 12 voos, além de outros 6 alternados. Foram afetadas as operações de pouso e decolagem da Azul nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. A companhia ressalta que está em contato permanente com as autoridades aeronáuticas para minimizar os impactos. Os Clientes afetados estão recebendo a assistência previstas pela Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.”

Anac aciona protocolo pré-crise

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) acionou, na manhã desta quinta-feira (9), o protocolo de pré-crise após uma falha elétrica no controle de tráfego aéreo atingir aeroportos em todo o estado de São Paulo.

A medida visa acompanhar os impactos da ocorrência, que provocou o atraso e cancelamentos de voos nos principais aeroportos do estado.

Segundo a agência, as ações estão atuando em duas frentes principais neste momento:

levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas;

estimativa do potencial de passageiros impactados

Decolagens e pousos resumiram às 10h10

De acordo com dados de monitoramento do aplicativo Flightradar24, pousos e decolagens foram gradualmente retomados por volta das 10h10 desta quinta-feira, após a interrupção no controle de tráfego aéreo na região.

Situação segue em atualização