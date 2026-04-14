Servidora pública é morta pelo filho em SP; suspeito decepa dedo da vítima e é preso no velório

Servidora pública de Santa Maria da Serra foi encontrada morta em casa; filho é principal suspeito e tentou fugir após o crime

Quem era a vítima

Andrelina dos Santos Antonio, de 53 anos, era servidora pública da Prefeitura de Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo, onde trabalhava desde 2005.

Ela ocupava o cargo de diretora adjunta de administração e era conhecida pela dedicação ao serviço público e à comunidade. Além da atuação profissional, também participava de atividades religiosas e tocava saxofone.

A prefeitura decretou luto oficial em homenagem à servidora.

Crime brutal dentro de casa

Andrelina foi assassinada dentro da própria residência na sexta-feira (10).

Segundo a investigação, o principal suspeito é o próprio filho, de 26 anos, que teria cometido o crime e, em seguida, decepado o dedo indicador da mão direita da vítima.

A polícia aponta que a mutilação teve como objetivo desbloquear o celular da mãe por biometria e realizar transações bancárias.

O corpo foi encontrado no sábado (11), com sinais de violência, e a casa estava revirada. O celular da vítima não foi localizado.

Investigação aponta fuga com comparsa

As apurações são conduzidas pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, que trata o caso como feminicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostram um casal entrando na residência e permanecendo por horas no local, saindo apenas depois do crime.

A polícia acredita que o filho estava acompanhado de uma mulher, de 34 anos, que segue foragida.

Após o assassinato, os dois passaram por cidades da região, como São Pedro, Piracicaba e Campinas, utilizando táxi, transporte por aplicativo e hospedagem em hotel.

Tentativa de despistar investigação

Durante a fuga, o suspeito fez postagens nas redes sociais alegando estar em outra região, numa tentativa de despistar as autoridades.

As investigações, no entanto, conseguiram rastrear o trajeto da dupla a partir de imagens, registros de transporte e identificação de veículos utilizados.

Prisão ocorreu no velório da vítima

O suspeito acabou sendo preso no domingo (12), em uma cena que chamou a atenção dos investigadores.

Ele foi detido ao chegar ao velório da própria mãe, em Santa Maria da Serra.

A prisão foi realizada em flagrante pela Polícia Civil de Piracicaba.

Caso gera comoção e segue em apuração

A violência do crime e o envolvimento familiar causaram forte comoção na cidade.

A polícia segue investigando a participação da mulher que acompanhava o suspeito, além de analisar possíveis movimentações financeiras feitas após o crime.

O caso continua em andamento e deve resultar no indiciamento do suspeito pelos crimes relacionados ao homicídio e outras possíveis infrações.