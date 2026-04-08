Câmara vê regularidade em emendas destinadas a filme sobre Bolsonaro

Parecer jurídico da Casa afirma que recursos seguem a legislação; caso foi levado ao STF após questionamento de deputada
Câmara se manifesta após questionamento no STF
A Câmara dos Deputados do Brasil se posicionou favorável ao uso de emendas parlamentares no financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A manifestação foi feita após solicitação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que havia dado prazo de cinco dias para que a Casa esclarecesse possíveis irregularidades.
Segundo o parecer da advocacia da Câmara, não foram identificadas ilegalidades nas emendas analisadas, que, de acordo com o documento, respeitam a legislação vigente e os parâmetros constitucionais.
Denúncia questiona estrutura de empresas envolvidas
A apuração teve início após denúncia da deputada Tabata Amaral, que levantou suspeitas sobre o uso de recursos públicos no projeto audiovisual.
De acordo com a parlamentar, haveria um grupo de empresas que, embora formalmente distintas, funcionariam como uma única estrutura — compartilhando endereço, infraestrutura e gestão.
A suspeita levantou dúvidas sobre a transparência e a destinação dos recursos públicos, o que motivou o envio do caso ao STF.
Emendas analisadas não seriam do tipo “pix”
No documento enviado ao Supremo, a Câmara detalhou que foram analisadas duas emendas específicas, ambas de autoria do deputado Mário Frias.
A conclusão foi de que os recursos possuem “finalidade definida”, o que os diferencia das chamadas “emendas pix” — modalidade de transferência direta com menor vinculação a projetos específicos.
A Casa reforçou que os repasses seguem critérios legais e não configuram uso irregular de verba pública, segundo a análise jurídica.
Decisão ainda depende de avaliação do STF
Apesar do posicionamento da Câmara, o caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Flávio Dino deverá avaliar as informações apresentadas antes de decidir se há necessidade de aprofundar a investigação ou adotar outras medidas.
O episódio reacende o debate sobre o uso de emendas parlamentares, especialmente em projetos culturais e audiovisuais, e sobre os mecanismos de controle e transparência na aplicação de recursos públicos.