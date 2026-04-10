Ibovespa renova recorde histórico enquanto inflação surpreende e dólar recua

Mercado reage a dados acima do esperado no Brasil e acompanha impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia global

O mercado financeiro brasileiro viveu uma sexta-feira (10) de fortes movimentações, marcada por recorde na bolsa, queda do dólar e divulgação de dados de inflação acima do esperado. O principal índice da B3, o Ibovespa, superou pela primeira vez a marca dos 197 mil pontos, refletindo o otimismo dos investidores mesmo diante de um cenário internacional ainda instável.

Por volta das 11h, o índice avançava 1,16%, atingindo 197.385,83 pontos, consolidando mais um recorde intradia em 2026.

Dólar cai e se aproxima de R$ 5

No câmbio, o movimento foi de queda. O dólar à vista recuava 0,82%, sendo negociado a R$ 5,01, no menor patamar dos últimos dois anos.

A moeda norte-americana já vinha em trajetória de desvalorização frente ao real, após fechar o pregão anterior no menor nível desde abril de 2024. O cenário reforça a entrada de capital estrangeiro e o apetite por ativos brasileiros, especialmente em um contexto de juros elevados no país.

Inflação surpreende e acelera em março

No campo econômico, o destaque ficou para a inflação oficial. O IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou alta de 0,88% em março.

O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetava avanço de 0,77%, sinalizando uma pressão inflacionária maior do que o previsto.

O dado representa uma aceleração em relação aos meses anteriores, após altas de 0,70% em fevereiro e 0,33% em janeiro.

Guerra no Oriente Médio impacta preços

Este foi o primeiro índice que incorpora diretamente os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre a economia global. O conflito provocou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

Com isso, houve uma disparada nos preços do petróleo, pressionando o custo dos combustíveis e impactando cadeias produtivas em diversos países, incluindo o Brasil.

O aumento dos combustíveis tem efeito cascata, influenciando desde o transporte até o preço final de produtos e serviços.

Os preços do grupo Transportes foram o principal vetor de pressão sobre o IPCA de março, que subiu 0,88%, segundo dados do IBGE.

No total, o segmento avançou 1,64% no mês e respondeu por 0,34 ponto percentual do índice. Dentro do grupo, o principal impacto veio da gasolina, que subiu 4,59% e teve efeito de 0,23 ponto percentual sobre a inflação do mês.

Governo reage com medidas para conter alta

Diante da pressão inflacionária, o governo brasileiro anunciou medidas para tentar conter o avanço dos preços, especialmente do diesel.

Entre as ações estão a subvenção do combustível e a redução de impostos federais, buscando aliviar o impacto direto no bolso do consumidor e no custo logístico das empresas.

Mercado equilibra riscos e otimismo

Apesar do cenário de inflação mais elevada, o mercado financeiro demonstrou resiliência. Investidores seguem atentos tanto aos desdobramentos geopolíticos quanto às políticas econômicas internas.

O recorde do Ibovespa e a queda do dólar indicam que, ao menos no curto prazo, o fluxo de capital e as expectativas positivas ainda sustentam o desempenho dos ativos brasileiros.