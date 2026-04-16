Servidores debatem políticas para pessoas em situação de rua durante seminário

Evento realizado no UniPiaget em parceria com a USP e a Unicamp mobilizou representantes de diferentes setores da Saúde, incluindo RUE, Atenção Básica e Especialidades

A Prefeitura de Suzano proporcionou aos servidores municipais de diferentes áreas de atuação a oportunidade de se aprofundar nas discussões em torno das políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas em situação de rua com a organização de um seminário sobre o tema, que ocorreu no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), nesta quarta-feira (15/04). O evento contou com a parceria da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A programação contemplou debates sobre as estratégias relacionadas às ações que têm como foco a integralidade e a coordenação do cuidado, reforçando o papel das equipes no processo de monitoramento e articulação intersetorial para o atendimento em rede daquele público que precisa ser assistido.

Pela Secretaria Municipal de Saúde, participaram representantes da Atenção Básica, como a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; do setor de Especialidades, da Rede de Urgência e Emergência (RUE), do Serviço de Atendimento Especializado / Centro de Testagem e Aconselhamento; e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que estava representada pela coordenadora Carolina Jacob.

O Raps atua em parceria com todos os outros setores citados para viabilizar uma das principais frentes de atuação voltadas às pessoas em situação de rua no município, a estratégia “Consultório na Rua”, que atualmente conta com 200 prontuários ativos e proporciona acompanhamento de aproximadamente 60 pessoas por mês, já tendo promovido mais de 18 mil atendimentos desde 2014.

Conforme demonstrado na oportunidade, o trabalho garante abordagens voltadas para o cuidado, orientações e atendimentos, incluindo vacinação e testagem para tuberculose e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Também são proporcionadas ações de saúde em locais de referência para esse público, como a Casa de Passagem Madre Teresa e o Banheiro Vicentino.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano e Mauricio Sordilli/Secop Suzano

A estrutura de suporte que fica à disposição da equipe do Consultório na Rua, e das demais estratégias de atuação da prefeitura para promover um maior bem-estar das pessoas em situação de rua, tem contado com a participação ativa das equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Por isso, a estrutura que fica à disposição das ações voltadas a esse público inclui os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), do Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs).

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que a discussão em torno das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua é fundamental para o aprimoramento das estratégias adotadas pela administração municipal. “É importante buscarmos discutir o tema com especialistas de instituições acadêmicas, que trazem informações relevantes para reforçarmos o cuidado e fortalecermos nosso trabalho durante a rotina de atendimentos”, ressaltou o titular da pasta.