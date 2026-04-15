EUA e Irã discutem ampliar cessar-fogo enquanto negociam fim da guerra

Trégua pode ser estendida por duas semanas, mas acordo ainda não foi formalizado pelos Estados Unidos

Negociações avançam, mas sem acordo definitivo

Os governos dos Estados Unidos e do Irã estão avaliando a possibilidade de estender o atual cessar-fogo entre os dois países por mais duas semanas, segundo informações divulgadas por agências internacionais nesta quarta-feira (15).

A trégua em vigor tem prazo para terminar na próxima semana, no dia 22, e a extensão seria uma forma de ganhar tempo para avançar nas negociações diplomáticas.

Fontes indicam que há um acordo preliminar entre as partes, mas ainda sem formalização oficial por Washington.

Divergências ainda impedem anúncio oficial

Apesar dos avanços nas conversas, autoridades apontam que ainda existem diferenças relevantes entre Estados Unidos e Irã.

Uma fonte do governo norte-americano afirmou que:

Ainda não houve aceite formal da Casa Branca para a extensão da trégua

As negociações seguem em andamento por meio de contatos indiretos

Ao mesmo tempo, representantes iranianos indicaram que esperam novas trocas de mensagens ao longo do dia, mas confirmaram que não há acordo fechado até o momento.

Mediadores tentam viabilizar nova rodada de negociações

Além da possível extensão do cessar-fogo, mediadores internacionais trabalham para organizar uma segunda rodada de negociações diretas entre os dois países.

O Paquistão tem atuado como intermediador nas tratativas, tentando aproximar as posições e viabilizar um acordo mais duradouro.

A primeira rodada de negociações, realizada recentemente, terminou sem consenso, deixando três pontos principais de divergência ainda em aberto.

Trump envia sinais contraditórios sobre trégua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que não pretendia estender o cessar-fogo.

No entanto, horas depois, o próprio Trump declarou acreditar que a guerra pode terminar “muito em breve”, indicando flexibilidade na posição americana.

As declarações reforçam a incerteza sobre os próximos passos da estratégia dos EUA.

Tensões aumentam com bloqueios marítimos

Enquanto as negociações avançam, ações militares continuam elevando a tensão na região.

Os Estados Unidos iniciaram um bloqueio estratégico no Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo.

A operação inclui:

Restrição ao tráfego marítimo no Golfo de Omã e no Mar Arábico

Pressão sobre embarcações ligadas ao Irã

Como resposta, o Irã ameaçou retaliar bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho — uma rota estratégica entre o Oriente Médio, a África e a Europa.

Risco de escalada regional preocupa aliados

O possível bloqueio de rotas comerciais por parte do Irã poderia envolver aliados regionais, como o grupo rebelde Houthi, aumentando o risco de uma escalada do conflito.

Além disso, países como Israel acompanham de perto as negociações e demonstram interesse na manutenção da trégua.

O cenário atual mistura avanços diplomáticos com pressões militares, criando um ambiente de alta instabilidade.

Próximos dias serão decisivos

Com o prazo do cessar-fogo se aproximando, os próximos dias devem ser cruciais para definir se haverá:

Extensão formal da trégua

Nova rodada de negociações diretas

Ou retomada dos confrontos

Cenário segue indefinido

Apesar dos sinais positivos de diálogo, a ausência de um acordo oficial mantém o futuro incerto.

A continuidade da trégua dependerá da capacidade de ambas as partes em superar divergências e avançar em um entendimento diplomático.

O desfecho pode influenciar não apenas a guerra em curso, mas também a estabilidade de uma das regiões mais estratégicas do planeta.