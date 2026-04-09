Prefeitura abre inscrições presenciais para o Programa Operação Trabalho (POT Ferrazense)

Iniciativa oferece oportunidade de geração de renda e qualificação profissional para a população

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, nos dias 09 e 10 de abril, das 9h às 17h, as inscrições presenciais para o Programa Operação Trabalho (POT). A ação acontecerá na Associação Comercial, localizada na Rua Bruno Altafim, 26, no bairro Sítio Paredão.

O programa tem como objetivo promover a inclusão social e a geração de renda por meio de atividades laborais e capacitação profissional, contribuindo para a reinserção dos participantes no mercado de trabalho.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local portando documento pessoal e comprovante de endereço. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, durante os dias e horários estabelecidos.

O POT Ferrazense integra as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do município, oferecendo oportunidades para que os cidadãos ampliem suas perspectivas profissionais e adquiram novas habilidades.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção do emprego, da qualificação e da melhoria da qualidade de vida da população.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, reforça que o POT Ferrazense faz parte das políticas públicas voltadas à empregabilidade e ao fortalecimento da economia local. Para ele, investir na capacitação e na inclusão produtiva é essencial para garantir mais dignidade e oportunidades à população.