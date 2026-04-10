EUA sinalizam abertura para acordo com Irã antes do início de negociações no Paquistão

Vice-presidente JD Vance afirma que Washington está disposto ao diálogo em meio a cessar-fogo instável no Oriente Médio

Os Estados Unidos indicaram disposição para avançar em um acordo de paz com o Irã, em um momento de alta tensão geopolítica. A sinalização foi feita pelo vice-presidente JD Vance, que embarcou para Islamabad, onde devem ocorrer as negociações entre os dois países neste fim de semana.

Segundo Vance, os EUA estão “dispostos a estender a mão”, desde que o Irã também demonstre abertura para um diálogo de boa fé.

Negociações devem começar em meio a cessar-fogo fragilizado

As conversas entre os dois países ainda não começaram oficialmente, mas estão previstas para ter início no sábado, em um cenário marcado por incertezas.

O diálogo acontece após o anúncio de um cessar-fogo que previa a suspensão temporária das hostilidades, mas que já apresenta sinais de fragilidade e divergências entre os envolvidos.

A mediação está sendo conduzida pelo Paquistão, que recebe as delegações em sua capital.

Delegações reúnem figuras de alto escalão

Do lado norte-americano, a comitiva reúne nomes próximos ao ex-presidente Donald Trump, que teria definido diretrizes claras para as negociações.

Participam das tratativas o vice-presidente JD Vance, o enviado especial para o Oriente Médio Steve Witkoff e o conselheiro Jared Kushner (genro de Trump).

Já o Irã será representado por autoridades de alto escalão, como o chanceler Abbas Araghchi e o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Estreito de Ormuz segue como ponto central de tensão

Um dos principais focos do conflito envolve o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

A interrupção ou restrição no fluxo de navios na região elevou os preços do petróleo e ampliou a pressão internacional por uma solução diplomática.

O tema também foi alvo de críticas por parte de Trump, que acusou o Irã de dificultar a navegação na área.

Divergências sobre o cessar-fogo elevam incertezas

Apesar do anúncio da trégua, persistem divergências sobre os termos do acordo, especialmente em relação à inclusão do Líbano.

Enquanto o Paquistão afirma que o cessar-fogo abrange o território libanês, Estados Unidos e Israel sustentam que o acordo não se aplica ao país.

Autoridades iranianas também indicaram que o avanço das negociações pode depender da interrupção de ataques na região.

Expectativa de avanço, mas cenário segue indefinido

Mesmo diante das tensões, as delegações já estão a caminho ou em Islamabad, e a expectativa é de que as conversas avancem ao longo do fim de semana.

A sinalização de abertura por parte dos EUA indica uma tentativa de retomada do diálogo, mas o sucesso das negociações dependerá da disposição mútua e da evolução do cenário no Oriente Médio.

Impactos globais mantêm atenção internacional

A comunidade internacional acompanha de perto os desdobramentos, especialmente pelos impactos econômicos e estratégicos do conflito.

Uma eventual resolução diplomática pode influenciar diretamente o mercado global de energia e reduzir tensões em uma das regiões mais sensíveis do mundo.