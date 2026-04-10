Poá instala poltronas de amamentação para ampliar acolhimento na rede de saúde

Estrutura inédita na região oferece um ambiente mais acolhedor, confortável e reservado; cadeira especial já está disponível no Centro de Saúde da Mulher e será implantada em breve nas demais unidades de saúde da cidade

A Secretaria de Saúde de Poá iniciou a instalação de poltronas especiais de amamentação em unidades do município com o objetivo de oferecer mais conforto, privacidade e acolhimento às mães e seus bebês. A iniciativa, que é inédita na região, teve início no Centro de Saúde da Mulher e será expandida para outros serviços nos próximos meses.

Desenvolvida com foco no bem-estar materno-infantil, a poltrona possui design diferenciado, com laterais elevadas que criam um espaço mais reservado e aconchegante. A proposta é garantir um ambiente adequado para que as mães possam amamentar com tranquilidade e segurança, fortalecendo o vínculo com seus filhos.

O formato ergonômico permite uma postura mais confortável, reduzindo tensões musculares e facilitando o posicionamento do bebê. Além disso, o modelo envolvente contribui para a sensação de proteção e ajuda a diminuir estímulos externos, como ruídos e distrações visuais.

Entre os benefícios está a maior privacidade, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas, tornando o espaço mais adequado para esse momento íntimo.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou que o equipamento atende a uma demanda por ambientes mais humanizados nas unidades. “A iniciativa coloca Poá entre os municípios que investem em soluções inovadoras para qualificar o atendimento e o acolhimento às mães, que são nossa prioridade e merecem todo cuidado”, afirmou.

Para o prefeito Saulo Souza, a implantação das poltronas integra um conjunto de ações voltadas à humanização da rede municipal. “Queremos garantir que os serviços sejam não apenas eficientes, mas também acolhedores e respeitosos, especialmente no cuidado com mães e bebês. Esse projeto começa no Centro de Saúde da Mulher, uma clínica padrão particular que é uma referência no atendimento da população feminina no Alto Tietê, e seguirá para as UBSs e outros serviços da nossa cidade”, finalizou.