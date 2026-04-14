STF abre inquérito para investigar ministro do STJ por suspeita de importunação sexual

Decisão partiu do ministro Kassio Nunes Marques e atinge Marco Buzzi, que nega as acusações

Investigação foi autorizada pelo STF

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar denúncias de importunação sexual contra o ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi.

A decisão seguiu parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou a favor da investigação. O STF é responsável por conduzir apurações criminais envolvendo integrantes do STJ.

Acusação envolve jovem durante viagem

Segundo as denúncias, o caso teria ocorrido durante uma viagem a Balneário Camboriú, no litoral catarinense.

O ministro é acusado de importunar uma jovem, filha de um casal de amigos, durante o período de férias. A vítima teria entre 18 e 19 anos, conforme os relatos.

Defesa nega irregularidades

A defesa de Marco Buzzi nega as acusações.

Os advogados afirmam que as denúncias são baseadas em versões questionáveis e criticam a divulgação do caso, classificando a situação como um “linchamento moral”.

A defesa também argumenta que há interesses envolvidos por parte de quem apresentou as acusações.

STJ avalia processo disciplinar

Paralelamente à investigação criminal, o Superior Tribunal de Justiça analisa medidas administrativas.

O tribunal deve decidir sobre a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a possível manutenção do afastamento do ministro.

Para que o processo avance, são necessários pelo menos 22 votos favoráveis entre os 33 integrantes do tribunal, em votação secreta.

Caso segue em apuração

Com a abertura do inquérito, o caso entra na fase formal de investigação, com coleta de depoimentos e análise de provas.

O andamento das apurações deve definir se haverá ou não denúncia formal contra o ministro no Supremo Tribunal Federal.