Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes estão entre as 30 cidades do estado de SP que mais geraram emprego em 2026

Dados são da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade); municípios administrados por prefeitos do PL, Itaquá e Mogi também lideram abertura de vagas na região do Alto Tietê

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes estão na lista das 30 cidades que mais geraram emprego no estado de São Paulo em fevereiro de 2026. Juntos, os dois municípios do Alto Tietê somam 1.195 novos postos de trabalho abertos – ou seja, mais de 42 vagas por dia. Os dados são da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e ilustram ocupações formais. Tal desempenho alça Itaquá e Mogi, que são administradas por prefeitos do PL, a potências econômicas da região metropolitana paulista.

O levantamento em tela tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que abarca registro administrativo mensal sobre as contratações com carteira assinada no Brasil (https://www.agenciasp.sp.gov.br/veja-as-cidades-campeas-de-emprego-no-estado-de-sp-em-fevereiro/). Nesta seara, inclusive, não é a primeira vez que Itaquaquecetuba figura em destaque no ranking estadual.

Em fevereiro de 2026, a cidade que tem à frente o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) abriu 561 novos postos, garantindo, assim, a 29ª colocação entre os 645 municípios paulistas. Ao considerar o bimestre (janeiro e fevereiro), Itaquá sobe uma posição e se estabelece como a 28ª maior geradora de empregos do estado, com 723 vagas, desbancando cidades como Araraquara (31ª), Mauá (32ª) e Taubaté (37ª) – consideradas referências em Indústria e Serviços.

No acumulado dos últimos 12 meses, Itaquaquecetuba se manteve na elite paulista em Desenvolvimento Econômico, com a 28ª colocação. Foram 1.442 os empregos formais gerados no período. O resultado coloca o município lado a lado com os que têm tradição e robustez em setores como Serviços e Metalurgia, a exemplo de São Carlos (22ª) e de São Caetano do Sul (19ª).

Na avaliação de Boigues, a geração de empregos reflete o bom momento econômico de Itaquá. A atração de novos empreendimentos, a confiança do empresariado na administração local e os fortes investimentos em Infraestrutura (iluminação, pavimentação, urbanização e Segurança Pública, etc) são fatores que incidem de forma direta no mercado de trabalho:

“É papel do poder público semear ações para impulsionar a Economia dos municípios; e é isso que temos feito em Itaquaquecetuba. Os dados da Fundação Seade mostram que os empregos têm crescido de forma contínua em nossa cidade, e não de maneira pontual. Por isso, estamos nos consolidando como potência econômica no estado. É incrível Itaquá estar entre os 30 municípios que mais geram oportunidades, num universo de 645 cidades paulistas – isso significa que estamos no caminho certo”, considera o liberal, que cumpre o segundo mandato, sendo reeleito, já em primeiro turno, com mais de 92% dos votos válidos, no pleito de 2024.

’Terra do Caqui’ e do trabalho

Administrada pela educadora Mara Bertaiolli, do PL, Mogi das Cruzes, a exemplo de sua vizinha Itaquá, colhe bons frutos no que tange desempenho econômico.

De acordo com dados da Fundação Seade, foram abertas 634 vagas no município em fevereiro de 2026. O resultado garantiu à “Terra do Caqui” a 26ª colocação no pelotão das 30 maiores geradoras de empregos no estado de São Paulo. Itaquá e Mogi, no universo dos 11 municípios do Alto Tietê, também se destacam com folga no tema.

São Paulo

Segundo o estudo, São Paulo, o maior estado da América Latina, é a locomotiva do emprego no Brasil. O solo bandeirante criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do País em fevereiro deste ano e 72% dos postos de trabalho na região sudeste.