GCM Ambiental de Poá flagra descarte irregular em área de preservação ambiental

Ação levou à condução de três indivíduos que atuavam no local e do proprietário da empresa responsável à Delegacia de Investigações de Crimes Ambientais (DICMA)

A Guarda Civil Municipal (GCM) Ambiental de Poá flagrou, na manhã da última quarta-feira (8), o descarte irregular de materiais com características de possíveis rejeitos de mineração e compostos químicos em uma Área de Preservação Permanente (APP) do rio Guaió, localizada na rua Dona Guaraciaba, em Calmon Viana. Três indivíduos que atuavam no local, bem como o proprietário da empresa responsável pela atividade, foram encaminhados à delegacia.Durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela região, a equipe ouviu barulhos de trituração de cascalhos e pedregulhos e entrou em um terreno baldio com construções abandonadas, onde anteriormente funcionava uma empresa. No local, os agentes flagraram uma grande quantidade de materiais, aparentemente relacionados à extração de alumínio e prata, sendo descartados diretamente na área de preservação ambiental.

Eles foram imediatamente orientados a encerrar a atividade, qualificados e conduzidos à Delegacia de Investigações de Crimes Ambientais (DICMA), onde prestaram depoimento. Segundo relataram à autoridade policial, atuavam como prestadores de serviço contratados por uma empresa responsável pela atividade poluente.

O proprietário da empresa foi localizado, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime ambiental e permaneceu à disposição da autoridade policial responsável pelas investigações.

O secretário de Segurança Urbana de Poá, Comandante Ferreira, ressaltou a importância do flagrante realizado pela corporação. “A atuação rápida da nossa GCM Ambiental foi fundamental para realizar o flagrante e impedir a continuidade de um crime ambiental em uma área de preservação permanente. Seguimos firmes no trabalho de fiscalização e proteção do meio ambiente em Poá”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza destacou o compromisso da administração com a preservação das áreas ambientais do município. “Poá não vai tolerar qualquer tipo de agressão ao meio ambiente. Esse flagrante demonstra a seriedade do trabalho das nossas forças de segurança e o compromisso da gestão com a proteção dos nossos recursos naturais”, declarou.