Eliel Fox apresenta moção de aplausos para o pastor Euclides de Oliveira

O vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, apresentou a moção de aplausos nº0019/2026 ao pastor aposentado Euclides da Silva Oliveira, de 82 anos. O tributo foi aprovado em discussão, na sessão ordinária, na segunda-feira, dia 06. Com isso, a comenda poderá ser entregue em sessão solene em breve. O homenageado chefiou o Setor 27 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ferraz de Vasconcelos durante 15 anos. O Setor reúne 36 congregações e mais de 650 obreiros.

Por outro lado, a sua festa de jubilamento, ou seja, da aposentadoria do pastor Euclides ocorreu em 31 de maio de 2024 em frente ao templo sede na Rua D. João VI, 107, na Vila Corrêa. O pastor e, portanto, conceituado líder evangélico foi ordenado como ministro do evangelho, em 1983, e até a sua aposentadoria exerceu o sacerdócio com muito zelo, amor, fidelidade, dedicação e responsabilidade em todas as igrejas em que pastoreou e administrou ao longo de décadas.

Pastor Euclides de Oliveira

Antes de ser designado para comandar o Setor 27 da AD, em Ferraz, o pastor Euclides liderou também denominações evangélicas subordinadas ao Ministério do Belém em outras cidades paulistas como, por exemplo, Quatá, Rancharia, Barretos, Taquaritinga, Taboão da Serra, Santa Isabel e Arujá. Além disso, atuou ainda no bairro de Parelheiros, na zona sul da capital paulista. Em Ferraz de Vasconcelos, o seu trabalho conquistou novos irmãos, ou seja, converteu pessoas para o Senhor Jesus.

O pastor Euclides nasceu no dia 08 de abril de 1943, na cidade de Inhambupe, no Estado da Bahia. Casado, pai de três filhos, chegou a São Paulo como milhares de nordestinos na década de 50. Tempos depois, em 1964, tornou-se o vereador mais jovem a ser eleito, aos 21 anos, por Ribeirão Pires, no ABC paulista. Para Eliel Fox, o pastor Euclides é um exemplo a ser seguido. O parlamentar, aliás, também é o autor do projeto de decreto legislativo que concedeu o título de cidadão ferrazense para o líder evangélico, em 2019.