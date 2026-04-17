Irã reabre Estreito de Ormuz durante trégua, mas os EUA seguirão com seu próprio bloqueio na região

Decisão impacta mercado global de petróleo e marca primeiro gesto concreto em meio às negociações entre Teerã e Washington

Reabertura do Estreito de Ormuz durante cessar-fogo

O governo do Irã anunciou nesta sexta-feira (17) a reabertura total do Estreito de Ormuz para o tráfego de embarcações comerciais. A medida vale enquanto durar o cessar-fogo firmado com os Estados Unidos, previsto para expirar na próxima quarta-feira (22).

O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, que afirmou que todas as rotas marítimas já coordenadas estão liberadas para circulação internacional durante o período da trégua.

Impacto imediato no mercado global de petróleo

A decisão teve efeito quase instantâneo no mercado internacional. Após semanas de tensão e bloqueio da rota, o preço do petróleo registrou queda significativa, refletindo a retomada do fluxo de exportação na região.

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais estratégicos do planeta para o comércio energético. Cerca de 20% de todo o petróleo e gás consumidos no mundo passam por essa rota, o que torna qualquer interrupção um fator de instabilidade global.

Nos últimos dias, dados de monitoramento marítimo já indicavam sinais de normalização. Petroleiros iranianos voltaram a deixar a região transportando milhões de barris de petróleo, marcando os primeiros embarques desde o início do bloqueio.

Trump agradece gesto, mas mantém bloqueio naval

Apesar da reabertura, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o bloqueio naval norte-americano na saída do estreito continuará em vigor.

Em publicação na rede Truth Social, Trump adotou um tom parcialmente conciliador ao agradecer ao Irã pela decisão, mas deixou claro que a presença militar será mantida até a conclusão total das negociações diplomáticas.

Segundo ele, as forças dos EUA permanecerão posicionadas principalmente no Golfo de Omã e no Mar Arábico, áreas estratégicas de saída da rota.

A manutenção do bloqueio, mesmo com o estreito aberto, evidencia que o acordo ainda está em fase delicada e longe de um desfecho definitivo.

Estreito é peça-chave na geopolítica global

Localizado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz possui trechos com menos de 35 quilômetros de largura, o que facilita o controle estratégico da região.

Essa característica geográfica torna o estreito altamente sensível a conflitos militares, já que qualquer bloqueio pode interromper uma parcela significativa do comércio mundial de energia.

Desde o início da escalada de tensões no Oriente Médio, no fim de fevereiro, o Irã havia restringido a passagem, chegando a ameaçar e até atacar embarcações que cruzassem a área, em resposta a ações militares dos EUA e aliados.

Negociações avançam sob mediação internacional

A reabertura do estreito é vista como o primeiro grande gesto concreto do Irã em direção a um possível acordo de paz. A liberação da rota era uma das principais exigências dos Estados Unidos nas negociações.

O diálogo entre os dois países conta com mediação do Paquistão e também mobiliza lideranças internacionais. Nesta sexta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se reuniram com representantes de diversos países para discutir soluções para a crise.

A ausência dos Estados Unidos nesse encontro reforça a complexidade diplomática do cenário, que envolve múltiplos interesses e alianças.

Trégua ainda é frágil e cenário segue incerto

Embora a reabertura do Estreito de Ormuz represente um alívio momentâneo, o cenário ainda é considerado instável. O cessar-fogo tem prazo limitado e depende do avanço das negociações para se transformar em um acordo duradouro.

Além disso, declarações divergentes sobre compromissos futuros — como a promessa citada por Trump de que o Irã não voltaria a fechar o estreito — ainda não foram oficialmente confirmadas por Teerã.

O desenrolar dos próximos dias será decisivo para definir se a região caminha para uma desescalada ou para uma nova fase de tensão, com impactos diretos na economia global e na segurança internacional.