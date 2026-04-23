Polícia Federal aplica princípio da reciprocidade e revoga credenciais de agente dos EUA após crise diplomática

Decisões recentes envolvendo delegados, vistos e credenciais ampliam tensão entre os dois países e levantam debate sobre direito internacional

Entenda o novo capítulo da crise entre Brasil e Estados Unidos

A relação entre Brasil e Estados Unidos entrou em um momento de tensão após decisões envolvendo autoridades policiais e medidas consideradas de reciprocidade entre os dois países.

O episódio ganhou força após a expulsão de um delegado brasileiro que atuava como ligação institucional com autoridades norte-americanas, seguida por uma reação da Polícia Federal (PF), que revogou credenciais de um agente estrangeiro no país.

A situação mobiliza também o campo diplomático, com atuação do Ministério das Relações Exteriores, que avalia possíveis desdobramentos.

Expulsão de delegado e reação baseada na reciprocidade

O delegado Marcelo Ivo de Carvalho foi alvo de ordem para deixar os Estados Unidos, onde atuava como oficial de ligação junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Em resposta, a Polícia Federal brasileira decidiu revogar a credencial de um agente americano que atuava no Brasil. A medida foi interpretada como uma aplicação do princípio da reciprocidade.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, recebeu apoio público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que o país deve responder na mesma medida às ações adotadas por outras nações.

O princípio da reciprocidade no direito internacional

Especialistas apontam que a reciprocidade é um conceito consolidado no direito internacional. Segundo a jurista Maristela Basso, trata-se de uma lógica em que os países tendem a responder de forma equivalente às ações recebidas.

Essa prática não se limita ao campo jurídico. Ela também envolve dimensões diplomáticas e estratégicas, podendo influenciar negociações futuras e o equilíbrio nas relações bilaterais.

A forma como um país reage em situações como essa pode impactar diretamente sua posição em acordos internacionais e sua relação com parceiros estrangeiros.

Caso Ramagem adiciona complexidade ao cenário

Outro ponto que contribui para o clima de tensão envolve Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência.

Ramagem foi preso recentemente, teve o visto cancelado pelo ICE e acabou sendo liberado dois dias depois. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por participação em um plano de golpe e é considerado foragido, sem início do cumprimento da pena.

O caso adiciona um elemento sensível à relação entre os países, especialmente por envolver questões judiciais e cooperação internacional.

Lei da Reciprocidade Econômica reforça base legal para reação

No campo legislativo, o Brasil possui a chamada Lei da Reciprocidade Econômica, sancionada em 2025 após aprovação do Congresso Nacional.

A norma foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estabelece critérios para que o país possa responder a medidas externas que afetem seus interesses.

A legislação permite que o Brasil adote tratamento equivalente em áreas como comércio, concessão de vistos e relações diplomáticas, sempre com base no princípio da proporcionalidade.

O tema ganhou destaque após tensões comerciais envolvendo tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump.

Governo brasileiro cobra explicações e avalia próximos passos

Até o momento, o governo brasileiro afirma não ter recebido informações oficiais detalhadas sobre os motivos que levaram à expulsão do delegado Marcelo Ivo nem sobre decisões envolvendo Ramagem.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também não se pronunciou publicamente sobre a revogação de credenciais do agente americano.

Diante disso, o Itamaraty segue analisando possíveis medidas adicionais, enquanto a Polícia Federal limita sua atuação, por ora, ao âmbito institucional.

Ampliação da PF e cenário interno de segurança

Em paralelo à crise diplomática, o governo federal anunciou a contratação de mil novos profissionais para a Polícia Federal.

Segundo o presidente Lula, a medida visa fortalecer a atuação da corporação em áreas estratégicas como fronteiras, portos e aeroportos, além de ampliar serviços à população.

A iniciativa também se insere em um contexto mais amplo de políticas de segurança pública, incluindo propostas em tramitação no Congresso Nacional voltadas à reestruturação do setor.