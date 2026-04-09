Governo prepara liberação de R$ 7 bilhões do FGTS para reduzir endividamento

Medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores e facilitar acesso a crédito com juros mais baixos

Liberação do FGTS integra pacote contra endividamento

O governo federal prepara a liberação de R$ 7 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como parte de um pacote de medidas voltadas à redução do endividamento das famílias brasileiras.

A iniciativa foi confirmada pelo Ministério do Trabalho e deve beneficiar aproximadamente 10 milhões de trabalhadores, funcionando como um complemento a políticas já adotadas nos últimos anos.

Recursos poderão ser usados para quitar ou refinanciar dívidas

A proposta prevê que os valores liberados do FGTS possam ser utilizados como garantia para acesso a crédito com juros mais baixos, facilitando o pagamento ou a renegociação de dívidas.

O objetivo principal é aliviar o orçamento das famílias, especialmente em casos em que os débitos comprometem uma parcela significativa da renda mensal.

Segundo integrantes da equipe econômica, a medida pode permitir a reorganização financeira de trabalhadores que hoje enfrentam dificuldades para manter suas obrigações em dia.

Medida envolve trabalhadores do saque-aniversário

De acordo com o ministro Luiz Marinho, a liberação será direcionada, principalmente, a trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, mas tiveram parte dos valores bloqueados pelas regras do programa.

Nesse contexto, o novo modelo funcionaria como uma alternativa para dar maior flexibilidade ao uso dos recursos já existentes no FGTS.

Proposta faz parte de plano econômico mais amplo

A iniciativa foi discutida dentro de um conjunto de ações apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela equipe econômica.

O plano foi antecipado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que indicou que o uso do FGTS para refinanciamento de dívidas está entre as estratégias avaliadas.

A intenção é criar mecanismos que reduzam o nível atual de endividamento e evitem novas altas no futuro, possivelmente com apoio do Congresso Nacional.

Endividamento das famílias atinge nível recorde

Dados recentes mostram que o endividamento das famílias brasileiras chegou a 80,4% em março, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), considerado o maior patamar já registrado.

Além disso, o comprometimento da renda com dívidas atingiu 29,3%, conforme levantamento do Banco Central, também no nível mais alto da série histórica iniciada em 2011.

Esse cenário reforça a pressão sobre o governo para implementar medidas que ajudem a conter o avanço das dívidas no país.

Histórico de programas anteriores

A nova proposta dá continuidade a iniciativas como o programa Desenrola Brasil, que entre 2023 e 2024 permitiu a renegociação de aproximadamente R$ 53 bilhões em dívidas, beneficiando cerca de 15 milhões de pessoas.

Apesar do alcance significativo, os indicadores de endividamento continuaram elevados, o que levou à formulação de novas estratégias para enfrentar o problema.

Medida ainda depende de definição final

Embora já tenha sido anunciada, a proposta ainda depende de definições operacionais e possível validação política para entrar em vigor.

Detalhes como critérios de acesso, valores liberados por trabalhador e prazos ainda devem ser regulamentados.

A expectativa do governo é que a liberação do FGTS funcione como um alívio imediato para milhões de brasileiros, ao mesmo tempo em que contribua para a estabilidade econômica no médio prazo.