Cápsula Orion enfrenta reentrada crítica na Terra e testa escudo térmico em missão Artemis II

Etapa final da missão da NASA coloca à prova tecnologia que protege astronautas de temperaturas extremas durante retorno ao planeta

A missão Artemis II chega ao seu momento mais delicado nesta sexta-feira (10), com a reentrada da cápsula Orion na atmosfera terrestre. Considerada a fase mais crítica de toda a jornada, o procedimento exige precisão absoluta e coloca à prova sistemas essenciais para a segurança da tripulação.

Durante a descida, a espaçonave enfrenta temperaturas extremas geradas pelo atrito com a atmosfera, sendo protegida por um escudo térmico projetado para suportar calor intenso.

Etapas da reentrada seguem cronograma rigoroso

Antes do início da reentrada, a tripulação realizará uma série de procedimentos técnicos ao longo do dia. A configuração da cabine marca o início da sequência, seguida por uma correção de trajetória que ajusta o caminho da nave de volta à Terra.

A separação entre o módulo de tripulação e o módulo de serviço é uma das etapas mais importantes, pois prepara a cápsula para a descida final.

Pouco depois, a Orion inicia o contato com as camadas mais densas da atmosfera, no momento conhecido como “interface de entrada”.

Temperaturas ultrapassam 2.700 °C durante descida

A reentrada ocorre em altíssima velocidade — superior a 30 vezes a velocidade do som — o que provoca um fenômeno extremo de aquecimento.

A compressão das moléculas de ar ao redor da cápsula pode elevar a temperatura externa a mais de 2.700 °C, tornando o escudo térmico indispensável para a sobrevivência dos astronautas.

O pouso está previsto para ocorrer no Oceano Pacífico, onde equipes da NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos aguardam para realizar o resgate.

Escudo térmico é principal ponto de atenção

A maior preocupação da missão está concentrada no desempenho do escudo térmico da cápsula. O componente já havia apresentado problemas na missão anterior, a Artemis I, realizada em 2022.

Na ocasião, o escudo retornou com danos inesperados, incluindo rachaduras e perda de material, o que levou a uma investigação por parte da NASA.

Especialistas apontaram que o desempenho ficou abaixo do ideal, levantando questionamentos sobre a durabilidade do material em condições extremas.

Missão marca avanço no programa lunar

A Artemis II representa um passo importante no retorno de missões tripuladas à órbita lunar. A bordo da Orion estão os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

O sucesso da reentrada é fundamental não apenas para a segurança da tripulação, mas também para validar tecnologias que serão utilizadas nas próximas etapas do programa Artemis.

Cobertura ao vivo começa à noite

A NASA inicia a cobertura ao vivo do retorno a partir das 19h30, com transmissão em tempo real das etapas finais da missão.

Após o pouso, uma coletiva de imprensa está prevista para o fim da noite no Centro Espacial Johnson, em Houston, onde serão divulgadas informações sobre a operação e o estado da tripulação.