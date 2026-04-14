CPI do Crime Organizado pede indiciamento de ministros do STF e do procurador-geral

Relatório aponta suspeição, conflitos de interesse e omissão em investigações; documento ainda será votado pela comissão

Relatório da CPI mira integrantes do Judiciário e do Ministério Público

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, propõe o indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República.

Os pedidos atingem Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Paulo Gonet, sob a justificativa de possíveis crimes de responsabilidade. Segundo o documento, há indícios de condutas incompatíveis com os cargos ocupados, incluindo suspeição em julgamentos e omissão diante de irregularidades.

O texto marca a conclusão dos trabalhos da CPI, que investigou a atuação de organizações criminosas no Brasil ao longo de quatro meses.

Entenda os motivos dos pedidos de indiciamento

De acordo com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), os ministros do STF teriam atuado em processos nos quais deveriam ter se declarado impedidos, especialmente em casos relacionados ao chamado “caso Banco Master”.

O documento cita possíveis relações pessoais e comerciais com investigados, o que, na avaliação da CPI, comprometeria a imparcialidade exigida para o exercício da função.

Já em relação ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, o relatório aponta possível omissão, ao não adotar medidas diante de indícios considerados relevantes durante investigações.

Os enquadramentos sugeridos incluem crimes de responsabilidade, que envolvem atitudes que possam ferir a Constituição, o funcionamento das instituições ou o decoro do cargo.

Caso Banco Master ganha destaque no relatório

Um dos principais pontos abordados pela CPI é o chamado caso Banco Master, que envolve suspeitas de irregularidades financeiras e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro.

O relatório sustenta que há indícios de proximidade entre autoridades e pessoas investigadas no caso, o que teria motivado os pedidos de indiciamento.

Entre os elementos citados estão relações empresariais indiretas, participação em eventos e viagens em comum com pessoas ligadas às investigações.

Limitações enfrentadas pela CPI durante as investigações

O documento também destaca dificuldades enfrentadas ao longo dos trabalhos.

Segundo o relator, a comissão sofreu restrições institucionais e decisões judiciais que limitaram sua atuação, como a suspensão de medidas aprovadas, transformação de convocações em convites e obstáculos ao acesso a dados financeiros.

Apesar disso, a CPI reuniu um volume significativo de material, com mais de 200 páginas de relatório final, além de dezenas de reuniões, requerimentos e documentos analisados.

O que acontece agora com o relatório

O relatório ainda precisa ser votado pelos integrantes da CPI para se tornar oficial.

Caso aprovado, o documento será encaminhado ao Ministério Público Federal, responsável por analisar as conclusões e decidir se apresenta ou não denúncias formais ao Supremo Tribunal Federal.

Vale destacar que CPIs não têm poder de julgamento ou punição, mas podem propor indiciamentos e encaminhar provas às autoridades competentes.

Propostas para combate ao crime organizado

Além dos pedidos de indiciamento, o relatório também apresenta sugestões legislativas.

Entre as propostas estão o aumento de penas para crimes de lavagem de dinheiro, ampliação de mecanismos de bloqueio de bens e medidas para reforçar a transparência financeira.

As recomendações fazem parte do conjunto de ações sugeridas para fortalecer o combate ao crime organizado no país.

Contexto: o papel das CPIs no Brasil

As Comissões Parlamentares de Inquérito têm poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais, podendo convocar testemunhas, requisitar documentos e quebrar sigilos.

No entanto, não podem julgar ou punir diretamente os investigados, cabendo essa função ao Judiciário.

O relatório final, portanto, funciona como um instrumento de encaminhamento para que outros órgãos avaliem a responsabilização dos citados.