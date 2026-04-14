Estudantes de Direito são investigados após ataque com taser a homem em situação de rua em Belém

Caso registrado em vídeo levou à abertura de investigação pelo MPF; alunos foram afastados da faculdade após repercussão

Agressão foi registrada em frente a universidade

Um homem em situação de rua foi alvo de agressões com arma de choque na manhã de segunda-feira (13), em Belém, no Pará.

O ataque ocorreu em frente a uma instituição de ensino superior, na avenida Alcindo Cacela, e foi registrado em vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

As imagens mostram estudantes de Direito se aproximando da vítima e acionando um dispositivo de eletrochoque, atingindo o homem de forma inesperada, sem qualquer chance de defesa.

Vídeos indicam ação repetida contra a vítima

As gravações mostram mais de um momento de agressão.

Em pelo menos duas ocasiões, um dos estudantes utiliza o taser contra o homem, que caminhava de costas, evidenciando a vulnerabilidade da vítima.

Relatos apontam que a ação teria ocorrido durante uma suposta dinâmica entre os alunos, descrita como um “verdade ou desafio”, o que ampliou a repercussão negativa do caso.

Ministério Público Federal abre investigação

Diante da gravidade das imagens, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento para apurar o caso.

A investigação está sob responsabilidade da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), que atua na defesa de direitos humanos.

Entre as primeiras medidas, foi solicitada à instituição de ensino a prestação de informações no prazo de 48 horas.

Além disso, o MPF encaminhou uma representação ao Ministério Público do Estado do Pará, que deve conduzir a apuração na esfera criminal.

Caso chega à esfera política e institucional

O episódio também mobilizou autoridades locais.

O caso foi levado à Assembleia Legislativa do Pará, onde a deputada estadual Lívia Duarte cobrou providências e solicitou a abertura de inquérito criminal.

A repercussão reforçou a pressão por respostas rápidas das autoridades e punição dos envolvidos.

Faculdade afasta alunos e abre processo interno

A instituição de ensino onde estudam os envolvidos informou que adotou medidas imediatas após tomar conhecimento do caso.

Os alunos foram afastados das atividades acadêmicas, e um processo administrativo interno foi aberto para apurar as responsabilidades.

Segundo a faculdade, serão aplicados o Regulamento Geral e o Código de Ética e Conduta para definir eventuais punições.

A instituição também afirmou que está colaborando com as autoridades policiais.

Prefeito condena agressão e garante apoio à vítima

O prefeito de Belém, Igor Normando, se manifestou publicamente sobre o caso.

“Nenhum crime contra a dignidade humana vai passar impune por nós e pelas autoridades e a vítima vai receber todo o cuidado no nosso Espaço Acolher”, afirmou.

A declaração reforça o posicionamento do poder público local diante da gravidade do episódio.

Investigação segue para responsabilização dos envolvidos

O caso segue em apuração pelas autoridades competentes.

As investigações buscam esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar todos os responsáveis, tanto pela ação direta quanto por eventual participação ou incentivo.

Enquanto isso, o episódio levanta debate sobre violência, responsabilidade social e o comportamento de estudantes em ambientes acadêmicos.