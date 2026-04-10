Leonardo abre Suzano Music Festival com show nostálgico e público em coro

Turnê “Uma História Sem Fim” emociona fãs e marca início de festival com noite de grandes sucessos no Alto Tietê

A abertura do Suzano Music Festival foi marcada por emoção, nostalgia e um público completamente envolvido com cada canção. Na noite desta quinta-feira (09), o cantor Leonardo subiu ao palco no Parque Max Feffer e encantou uma multidão com a turnê “Uma História Sem Fim”.

Com um repertório recheado de clássicos que atravessam gerações, o artista transformou o espaço em um grande coro, com fãs cantando do início ao fim em uma apresentação marcada pela conexão e pela memória afetiva.

Noite de abertura reúne grandes nomes e aquece o público

Antes do show principal, o público já vivia o clima de festival com apresentações que deram o tom da noite. Subiram ao palco Thiago Carvalho, Kaique & Felipe e Rafa Augusto.

Os artistas prepararam o terreno para Leonardo, entregando performances animadas que ajudaram a aquecer o público e consolidar o clima de celebração logo no primeiro dia do evento.

Programação segue com diversidade musical

Organizado pela Pilar Organizações, o festival continua ao longo do fim de semana com uma programação que reúne diferentes estilos e grandes nomes da música nacional.

Nesta sexta-feira (10), o destaque fica por conta de Murilo Huff, que promete levar romantismo e sofrência ao palco. A noite ainda contará com apresentações de Roger & Rogério, Marcos & Bueno e Thiago & Graciano.

No sábado (11), a programação ganha ritmo com Léo Santana e a dupla Maiara & Maraisa, além de shows de Claudia Oliveira e Amanda Lins.

O encerramento, no domingo (12), será comandado pela banda Roupa Nova, com abertura da Banda CORE e do grupo Acoustix.

Estrutura completa garante conforto ao público

Realizado em uma área superior a 10 mil metros quadrados, o evento oferece uma estrutura robusta e pensada para a melhor experiência do público.

O festival conta com dois palcos, sendo o principal com 40 metros de extensão, além de sistema de som de alta potência, painéis de LED e torres de delay que garantem qualidade sonora e visual em todos os pontos.

A organização disponibiliza ainda mais de 200 banheiros químicos, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para quem busca conforto extra, há setores diferenciados como camarotes, áreas VIP e open bar. A acessibilidade também é prioridade, com espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), rampas e piso adequado.

Acesso facilitado e organização do trânsito

Outro destaque é a logística planejada para receber o público com tranquilidade. O evento conta com estacionamento privado pago, com capacidade para cerca de 5 mil veículos, além de acessos organizados pelas avenidas Brasil e Lateral.

Os portões abrem diariamente às 17h, enquanto as apresentações no palco secundário têm início às 18h, garantindo uma programação contínua ao longo da noite.

Ingressos seguem disponíveis

Os ingressos continuam à venda para diferentes setores, como Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes, podendo ser adquiridos antecipadamente pela internet ou diretamente na bilheteria do evento.