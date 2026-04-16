Justiça italiana volta a apoiar extradição de Carla Zambelli

Corte de Apelação mantém entendimento favorável ao envio da ex-deputada ao Brasil, mas decisão ainda pode ser contestada

Nova decisão reforça posição da Justiça italiana

A Corte de Apelação da Itália voltou a se manifestar favoravelmente à extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil.

A decisão representa mais uma derrota judicial para a ex-parlamentar, que responde a processos no Brasil e atualmente está detida em território italiano.

O entendimento dos magistrados inclui a acusação de perseguição a um homem em São Paulo durante o período eleitoral de 2022.

Caso envolve condenações no Brasil

A decisão da Justiça italiana se soma ao histórico de condenações da ex-deputada no Brasil.

O Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma.

O caso ocorreu em outubro de 2022, quando ela perseguiu um homem armada em via pública, em um bairro nobre da capital paulista.

Extradição também envolve outro processo

Além desse episódio, há outra decisão anterior da Justiça italiana favorável à extradição, relacionada à invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

Ambas as decisões ainda permitem recurso, o que significa que o processo segue em andamento e pode ter novos desdobramentos.

A defesa da ex-deputada informou que ainda não foi oficialmente notificada, mas pretende recorrer.

Zambelli é considerada foragida da Justiça brasileira

Com cidadania italiana, Carla Zambelli deixou o Brasil em junho do ano passado, após ser condenada em dois processos no STF.

Desde então, ela é considerada foragida da Justiça brasileira.

Atualmente, está presa no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, enquanto aguarda os desdobramentos do processo de extradição.

Processo ainda pode ter novos capítulos

Apesar das decisões favoráveis à extradição, o caso ainda não está encerrado.

O sistema judicial italiano prevê possibilidade de recursos, o que pode prolongar a análise antes de uma decisão definitiva sobre o envio da ex-deputada ao Brasil.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades brasileiras e italianas, e novos desdobramentos são esperados nas próximas semanas.