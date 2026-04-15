Projeto Visão em Dia ultrapassa 5 mil estudantes atendidos e amplia impacto social

Iniciativa idealizada por Franco Douglas Lima Dias reforça compromisso com educação, saúde visual e transformação de vidas
Marca histórica reforça alcance do projeto social
O projeto Visão em Dia alcançou um marco expressivo ao ultrapassar a marca de 5 mil estudantes atendidos, consolidando-se como uma importante iniciativa de impacto social voltada à saúde e à educação.
Idealizado pelo empresário Franco Douglas Lima Dias, o projeto nasceu com um propósito simples, porém transformador: cuidar do próximo por meio do acesso à visão de qualidade.
A iniciativa parte de um princípio essencial: enxergar bem é fundamental para aprender melhor e construir um futuro mais promissor.
Origem do projeto e propósito social
Desde sua criação, o Visão em Dia tem como missão identificar e auxiliar estudantes com dificuldades visuais, oferecendo suporte que impacta diretamente no desempenho escolar e na qualidade de vida.
Para Franco Douglas Lima Dias, o projeto vai além de uma ação pontual:
“O Visão em Dia não é apenas uma iniciativa social, mas um compromisso real com a educação e o bem-estar de quem mais precisa.”
A proposta tem como base a empatia e a responsabilidade social, buscando reduzir barreiras que muitas vezes passam despercebidas dentro do ambiente escolar.
Impacto direto na educação e no desenvolvimento
Problemas de visão são uma das principais causas de dificuldade de aprendizado entre crianças e adolescentes. Ao atuar diretamente nessa questão, o projeto promove benefícios concretos como:
Melhora no desempenho escolar
Aumento da autoestima dos estudantes
Maior engajamento em sala de aula
Ao devolver a capacidade de enxergar com clareza, o projeto também devolve oportunidades.
Expansão e novos objetivos
Com o crescimento contínuo e os resultados positivos já alcançados, o Visão em Dia pretende ampliar ainda mais sua atuação.
A meta agora é expandir o alcance da iniciativa e fortalecer essa corrente do bem, levando atendimento a um número cada vez maior de estudantes e comunidades.
O projeto segue em evolução, mantendo o foco em impacto social sustentável e na transformação de realidades por meio de ações concretas.
Apoio da comunidade é essencial para continuidade
O sucesso do Visão em Dia também está diretamente ligado ao apoio de parceiros, colaboradores e da comunidade.
Cada contribuição fortalece a iniciativa e permite que mais vidas sejam transformadas.
A equipe do projeto reforça o agradecimento a todos que acreditam na causa e contribuem para que ela continue crescendo.
Um compromisso que continua
Ao atingir a marca de 5 mil estudantes atendidos, o Visão em Dia reafirma seu papel como agente de mudança social.
Mais do que números, o projeto representa milhares de histórias impactadas e novos caminhos abertos por meio da educação e da saúde visual.
E, segundo seu idealizador, essa é apenas mais uma etapa de uma jornada que está longe de terminar.