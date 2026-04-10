Ferraz de Vasconcelos amplia ações de inclusão e reforça acesso a direitos para pessoas com autismo

Atuação da Assistência Social, por meio dos CRAS, fortalece o acolhimento às famílias e a garantia de serviços no município

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem reforçado as ações de conscientização e inclusão voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando o papel da informação e das políticas públicas na promoção de direitos e na redução do preconceito.

Além da conscientização, o município também orienta a população sobre os direitos assegurados por lei. As pessoas com TEA são reconhecidas para terem atendimento prioritário, educação inclusiva e benefícios socioassistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Outro importante instrumento é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), que facilita o acesso a serviços públicos e privados, assegurando prioridade no atendimento.

Nesse contexto, a Secretaria de Assistência Social exerce papel estratégico ao oferecer suporte às famílias e promover a inclusão social. Em Ferraz, o atendimento é realizado principalmente por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que funcionam como porta de entrada para a rede de proteção social. Por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), são oferecidos acolhimento, escuta qualificada, orientação e ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Entre os equipamentos da rede, os CRAS se destacam pelo atendimento às famílias da região, com equipe preparada para orientar sobre acesso ao Cadastro Único, BPC e demais direitos, além de apoiar diretamente demandas relacionadas ao autismo, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). O equipamento também atua na promoção da convivência social, contribuindo para o enfrentamento do isolamento e do preconceito.

Para solicitar a CIPTEA em Ferraz de Vasconcelos, as famílias devem procurar o CRAS de referência do bairro, apresentando documentação pessoal e laudo médico com indicação do diagnóstico. A iniciativa integra o conjunto de ações do município voltadas à construção de uma cidade mais inclusiva, pautada no respeito às diferenças e na garantia de direitos para todos.

“A Assistência Social tem um papel essencial no acolhimento e na orientação das famílias de pessoas com autismo. Nosso compromisso é garantir que elas tenham acesso à informação, aos serviços e aos seus direitos, fortalecendo a rede de apoio e promovendo inclusão de forma efetiva no município”, afirmou o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério Oliveira de Souza.