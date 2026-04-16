Eliel Fox aplaude policiais militares que prenderam assassino de jovem

O vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, prestou homenagem aos policias militares cabos Alessandro Neves do Nascimento e Renato da Silva Dátilo por terem prendido o suspeito de assassinar um jovem de 21 anos, na madrugada de 18 de março deste ano em uma adega na Avenida Brasil, na região central da cidade. Já a prisão do elemento ocorreu dois dias depois próximo à estação ferroviária central da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A moção de aplausos nº0059/2026 ocorreu na sessão ordinária no dia 31 de março. Em contrapartida, a entrega da comenda poderá acontecer em sessão solene, em breve. Para Eliel Fox, os dois policiais militares demonstraram dedicação na difícil missão diária de proteger à sociedade em geral. Por isso, o parlamentar decidiu homenagear a dupla de agentes. “Na realidade, os PMs agiram como um verdadeiro herói ao deterem o assassino daquele jovem pai de família”, comentou Eliel Fox.

Ele acrescentou ainda que durante a ação o cabo Alessandro sofreu uma fratura na mão direita, no entanto, mesmo assim continuou no encalço do indivíduo e, ao mesmo tempo, já com o apoio operacional de outras equipes da 3ª Companhia da PM local conseguiu alcançar o assassino de alta periculosidade. Na ocasião, o elemento foi algemado e conduzido até o Distrito Policial (DP), no Parque Dourado, onde ficou à disposição da justiça. O assassino foi indiciado por homicídio e resistência à prisão.

Logo após a ocorrência, o cabo Alessandro passou por atendimento médico e ficou constatado que precisaria ser operado. Não há informação sobre o desenrolar do procedimento cirúrgico, porém, tudo leva a crer que transcorreu sem nenhuma intercorrência. “Enfim, mais uma vez destaco a atuação exemplar e corajosa dos policiais militares envolvidos na exitosa diligência que ensejou na retirada da convivência em sociedade um indivíduo altamente perigoso. Que mofe na cadeia”, concluiu Eliel Fox.