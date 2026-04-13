Presidente do INSS é demitido e governo nomeia Ana Cristina para acelerar análise de benefícios

Mudança ocorre em meio à pressão por redução de filas e após gestão marcada por escândalo bilionário na Previdência

Governo substitui presidência do INSS em meio a pressão por resultados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por uma mudança em seu comando nesta segunda-feira (13). O então presidente Gilberto Waller Júnior foi demitido após 11 meses no cargo.

Para seu lugar, foi nomeada a servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira, que até então atuava como secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

A troca marca uma nova fase na gestão do órgão, com foco na melhoria do atendimento e na redução do tempo de espera para análise de benefícios.

Nova gestão terá missão de reduzir filas

A nomeação de Ana Cristina Viana Silveira foi anunciada pelo Ministério da Previdência com uma missão clara: acelerar a concessão de benefícios e simplificar processos internos.

Segundo o governo, a escolha de uma servidora de carreira reflete a intenção de trazer uma visão técnica e sistêmica ao comando do instituto.

A redução das filas do INSS é considerada prioridade, especialmente diante do impacto direto na população e da pressão política sobre o tema.

Mudança ocorre após desgaste e cobrança interna

Nos bastidores, a substituição foi interpretada como uma resposta ao desgaste causado pela demora na análise de benefícios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria avaliado que, apesar de Gilberto Waller Júnior ter contribuído para reorganizar o órgão após a crise, faltaram avanços concretos na redução das filas.

A troca também atende a uma demanda interna do próprio INSS, que defendia a escolha de um nome técnico e com experiência direta no sistema previdenciário.

Gestão anterior foi marcada por escândalo bilionário

Gilberto Waller Júnior assumiu o comando do instituto em abril de 2025, logo após a revelação de um esquema de fraudes na Previdência.

Investigações da Polícia Federal apontaram desvios que podem chegar a R$ 6,3 bilhões, envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

O caso resultou no afastamento e prisão de integrantes da cúpula do INSS, além da saída do então presidente do órgão e do ministro da Previdência à época.

A gestão de Waller foi marcada pela tentativa de reorganizar o sistema após o escândalo, mas enfrentou dificuldades em avançar na melhoria do atendimento.

Perfil técnico da nova presidente

Com mais de duas décadas de atuação no sistema previdenciário, Ana Cristina Viana Silveira é analista do seguro social desde 2003.

Ela já presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), onde dobrou a capacidade de análise de processos durante sua gestão.

Além disso, atuou como professora de Direito Previdenciário e ocupou cargos estratégicos no Ministério da Previdência.

A experiência acumulada é vista como um diferencial para enfrentar os desafios atuais do INSS, especialmente no que diz respeito à modernização e agilidade dos serviços.

Governo aposta em nova fase para o órgão

A mudança no comando foi defendida pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que afirmou que o governo entra em um “novo momento”.

Segundo ele, a prioridade agora será ampliar a eficiência na concessão de benefícios e melhorar o atendimento aos segurados.

A nomeação também foi destacada como parte de um movimento maior de reorganização da gestão pública.

INSS tem papel central na vida de milhões de brasileiros

O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável por administrar benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Qualquer mudança na gestão do órgão tem impacto direto na população, especialmente em um cenário de alta demanda por serviços.

A expectativa do governo é que a nova gestão consiga acelerar processos e reduzir o tempo de espera, respondendo a uma das principais críticas enfrentadas pelo INSS nos últimos anos.