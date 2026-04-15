Dono da Choquei é preso em operação da PF e apontado como peça-chave em esquema bilionário

Raphael Sousa Oliveira é investigado como operador de mídia em organização suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão
Quem é o dono da Choquei preso pela Polícia Federal
O influenciador Raphael Sousa Oliveira, conhecido por administrar a página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) durante a Operação Narcofluxo, conduzida pela Polícia Federal.
Com cerca de 30 anos, ele é responsável por um dos maiores perfis de entretenimento e fofoca do país, que acumula mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram.
A página Choquei se tornou referência em notícias sobre famosos, reality shows e cultura digital, alcançando grande influência nas redes sociais nos últimos anos.
Papel no esquema investigado pela PF
De acordo com as investigações, Raphael Sousa Oliveira é apontado como o operador de mídia da organização criminosa.
A Polícia Federal afirma que ele teria atuado diretamente em:
Promoção de conteúdos favoráveis a integrantes do esquema
Divulgação de plataformas digitais ligadas ao grupo
Gestão de crises de imagem envolvendo artistas investigados
Entre os nomes ligados à operação estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, também presos na mesma ação.
Segundo a apuração, Raphael teria recebido valores elevados diretamente de operadores do esquema, incluindo repasses associados às atividades investigadas.
Estrutura movimentou bilhões em menos de dois anos
A Operação Narcofluxo investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de 24 meses, utilizando diferentes mecanismos para ocultar a origem dos recursos.
Entre as estratégias identificadas estão:
Lavagem de dinheiro por meio da indústria do entretenimento
Uso de influenciadores digitais para ampliar alcance e legitimidade
Transações com criptoativos e movimentações financeiras complexas
As autoridades também investigam possíveis conexões com atividades ainda mais amplas, incluindo fluxos financeiros internacionais.
Prisão, depoimento e medidas judiciais
Raphael Sousa Oliveira foi preso em um condomínio de luxo em Goiânia e prestou depoimento por mais de uma hora à Polícia Federal.
A Justiça determinou:
Prisão temporária do influenciador
Bloqueio de bens e valores
Quebra de sigilos telemáticos
As medidas têm como objetivo aprofundar a investigação e mapear a participação do suspeito na estrutura criminosa.
Choquei: alcance digital e influência nas redes
A página Choquei se consolidou como um dos maiores perfis de entretenimento do Brasil, com milhões de seguidores e alto nível de engajamento.
Criada em 2019, a plataforma:
Publica conteúdos diários sobre celebridades e temas virais
Acumula dezenas de milhares de postagens
Já foi premiada como destaque no segmento digital
Além disso, o perfil também mantém parcerias comerciais, incluindo atuação como divulgador de plataformas online.
Operação Narcofluxo mobiliza mais de 200 agentes
A ação da Polícia Federal ocorre simultaneamente em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco.
Mais de 200 policiais federais cumprem dezenas de mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões.
Durante a operação, foram apreendidos:
Veículos de luxo
Dinheiro em espécie
Armas de fogo
Documentos e equipamentos eletrônicos
Um colar com a imagem de Pablo Escobar
Defesas ainda não tiveram acesso completo ao processo
A defesa de Raphael Sousa Oliveira informou que ainda não teve acesso aos autos da investigação.
Já os advogados de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo afirmaram que só irão se manifestar de forma detalhada após conhecerem o conteúdo completo das acusações.
Investigação segue em andamento
A Polícia Federal informou que as apurações continuam e não descarta novas fases da operação.
Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O caso chama atenção pelo uso de redes sociais e entretenimento digital como ferramentas dentro de uma estrutura criminosa, ampliando o alcance e a complexidade das investigações.
Impacto e próximos desdobramentos
A prisão de um dos maiores influenciadores do país adiciona uma nova dimensão ao caso, que já envolve artistas de grande visibilidade.
O desdobramento da Operação Narcofluxo pode revelar novas conexões entre o mundo digital, o entretenimento e esquemas financeiros ilegais.
A expectativa é que, com a análise dos materiais apreendidos, a Polícia Federal avance na identificação de outros envolvidos e no detalhamento da estrutura investigada.