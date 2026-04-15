Dono da Choquei é preso em operação da PF e apontado como peça-chave em esquema bilionário

Raphael Sousa Oliveira é investigado como operador de mídia em organização suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão

Quem é o dono da Choquei preso pela Polícia Federal

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, conhecido por administrar a página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) durante a Operação Narcofluxo, conduzida pela Polícia Federal.

Com cerca de 30 anos, ele é responsável por um dos maiores perfis de entretenimento e fofoca do país, que acumula mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram.

A página Choquei se tornou referência em notícias sobre famosos, reality shows e cultura digital, alcançando grande influência nas redes sociais nos últimos anos.

Papel no esquema investigado pela PF

De acordo com as investigações, Raphael Sousa Oliveira é apontado como o operador de mídia da organização criminosa.

A Polícia Federal afirma que ele teria atuado diretamente em:

Promoção de conteúdos favoráveis a integrantes do esquema

Divulgação de plataformas digitais ligadas ao grupo

Gestão de crises de imagem envolvendo artistas investigados

Entre os nomes ligados à operação estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, também presos na mesma ação.

Segundo a apuração, Raphael teria recebido valores elevados diretamente de operadores do esquema, incluindo repasses associados às atividades investigadas.

Estrutura movimentou bilhões em menos de dois anos

A Operação Narcofluxo investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de 24 meses, utilizando diferentes mecanismos para ocultar a origem dos recursos.

Entre as estratégias identificadas estão:

Lavagem de dinheiro por meio da indústria do entretenimento

Uso de influenciadores digitais para ampliar alcance e legitimidade

Transações com criptoativos e movimentações financeiras complexas

As autoridades também investigam possíveis conexões com atividades ainda mais amplas, incluindo fluxos financeiros internacionais.

Prisão, depoimento e medidas judiciais

Raphael Sousa Oliveira foi preso em um condomínio de luxo em Goiânia e prestou depoimento por mais de uma hora à Polícia Federal.

A Justiça determinou:

Prisão temporária do influenciador

Bloqueio de bens e valores

Quebra de sigilos telemáticos

As medidas têm como objetivo aprofundar a investigação e mapear a participação do suspeito na estrutura criminosa.

Choquei: alcance digital e influência nas redes

A página Choquei se consolidou como um dos maiores perfis de entretenimento do Brasil, com milhões de seguidores e alto nível de engajamento.

Criada em 2019, a plataforma:

Publica conteúdos diários sobre celebridades e temas virais

Acumula dezenas de milhares de postagens

Já foi premiada como destaque no segmento digital

Além disso, o perfil também mantém parcerias comerciais, incluindo atuação como divulgador de plataformas online.

Operação Narcofluxo mobiliza mais de 200 agentes

A ação da Polícia Federal ocorre simultaneamente em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco.

Mais de 200 policiais federais cumprem dezenas de mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões.

Durante a operação, foram apreendidos:

Veículos de luxo

Dinheiro em espécie

Armas de fogo

Documentos e equipamentos eletrônicos

Um colar com a imagem de Pablo Escobar

Defesas ainda não tiveram acesso completo ao processo

A defesa de Raphael Sousa Oliveira informou que ainda não teve acesso aos autos da investigação.

Já os advogados de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo afirmaram que só irão se manifestar de forma detalhada após conhecerem o conteúdo completo das acusações.

Investigação segue em andamento

A Polícia Federal informou que as apurações continuam e não descarta novas fases da operação.

Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O caso chama atenção pelo uso de redes sociais e entretenimento digital como ferramentas dentro de uma estrutura criminosa, ampliando o alcance e a complexidade das investigações.

Impacto e próximos desdobramentos

A prisão de um dos maiores influenciadores do país adiciona uma nova dimensão ao caso, que já envolve artistas de grande visibilidade.

O desdobramento da Operação Narcofluxo pode revelar novas conexões entre o mundo digital, o entretenimento e esquemas financeiros ilegais.

A expectativa é que, com a análise dos materiais apreendidos, a Polícia Federal avance na identificação de outros envolvidos e no detalhamento da estrutura investigada.