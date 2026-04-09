São Paulo tem quinta-feira de instabilidade leve e risco de chuva forte no litoral

Frente fria no Atlântico mantém o tempo instável; capital terá variação de nuvens e temperaturas amenas, enquanto litoral e leste do estado seguem sob alerta

Clima em São Paulo nesta quinta-feira (9)

A quinta-feira (9) será marcada por tempo instável em diferentes regiões do estado de São Paulo, com influência direta de uma frente fria posicionada sobre o oceano Atlântico. O sistema ainda impacta o clima paulista, especialmente nas áreas mais próximas do litoral.

Na capital, o cenário será de variação entre períodos nublados e momentos de melhoria, com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia. Apesar da instabilidade, não há previsão de temporais generalizados na região metropolitana.

As temperaturas permanecem estáveis em relação ao dia anterior. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima deve atingir 26°C, mantendo o padrão de clima ameno típico de transição entre sistemas meteorológicos.

Região metropolitana terá chuva fraca e ventos moderados

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a cidade de São Paulo deve registrar chuvas isoladas e de baixa intensidade, intercaladas com períodos de melhora no tempo.

Outro fator de atenção são os ventos. Há previsão de rajadas que podem alcançar até 50 km/h, o que pode provocar queda de galhos, transtornos pontuais e sensação térmica mais baixa ao longo do dia.

Mesmo sem previsão de eventos extremos na capital, o tempo instável exige atenção, principalmente no período da tarde e início da noite, quando as condições atmosféricas tendem a favorecer a formação de nuvens carregadas.

Litoral e leste paulista concentram risco de temporais

Enquanto a capital terá um cenário mais moderado, o leste do estado e o litoral norte concentram as maiores preocupações meteorológicas nesta quinta-feira.

Regiões como Mogi das Cruzes e cidades do litoral podem registrar pancadas de chuva de forte intensidade, com potencial para alagamentos, descargas elétricas e rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja de perigo para chuvas intensas nessas áreas ao longo de todo o dia. Esse nível de alerta indica risco significativo de transtornos, incluindo enxurradas e quedas de energia.

Instabilidade se espalha por outras regiões do país

A influência da umidade e de sistemas atmosféricos não se limita a São Paulo. Diversas regiões do Brasil também enfrentam condições favoráveis a chuvas intensas.

No Sudeste, há previsão de temporais no estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidade de acumulados elevados ao longo do dia.

Já no Centro-Oeste, áreas de Goiás e leste de Mato Grosso seguem sob alerta para chuvas fortes e persistentes.

Na região Norte, o cenário é de calor combinado com alta umidade, favorecendo pancadas de chuva moderadas a intensas, principalmente no Amazonas, Pará e Tocantins. A sensação de abafamento permanece elevada.

Sul tem melhora após passagem de ciclone

Após a atuação de um ciclone extratropical que provocou ventos intensos no Sul do país, o tempo começa a apresentar melhora nesta quinta-feira.

O fenômeno se afasta em direção ao oceano, reduzindo sua influência direta sobre o continente. Ainda assim, o litoral do Rio Grande do Sul pode registrar ventos fortes residuais, embora com menor intensidade em comparação ao dia anterior.

Como se preparar para mudanças no tempo

Diante do cenário de instabilidade, especialmente nas regiões sob alerta, é importante adotar medidas preventivas. Evitar áreas de alagamento, redobrar a atenção em deslocamentos e acompanhar atualizações meteorológicas são atitudes essenciais para reduzir riscos.

Além disso, rajadas de vento podem causar transtornos, tornando importante evitar abrigo sob árvores e estruturas frágeis durante momentos de chuva mais intensa.

Tendência para os próximos dias

A expectativa é de que, com o afastamento gradual da frente fria, o tempo volte a apresentar condições mais estáveis nos próximos dias, principalmente na capital paulista.

Ainda assim, a presença de umidade na atmosfera pode manter a ocorrência de pancadas isoladas, típicas de períodos de transição climática.

A população deve seguir atenta aos alertas meteorológicos e às mudanças rápidas no clima, especialmente nas áreas mais vulneráveis a temporais.